https://ria.ru/20241009/trevoga-1977277617.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.10.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:15
2024-10-09T19:15
2024-10-09T19:15
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных областях была объявлена практически одновременно – около 19.00 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу