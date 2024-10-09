https://ria.ru/20241009/trevoga-1977080983.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.10.2024

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T03:34

2024-10-09T03:34

2024-10-09T03:34

специальная военная операция на украине

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винницкая область

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киевской области сигнал воздушной тревоги прозвучал в 03.13 мск среды. В Николаевской и Одесской областях тревога звучит уже более трёх часов - с 23.48 и 23.58 мск вторника соответственно. В Харьковской области тревогу объявили с 00.16 мск, в Винницкой - с 01.21 мск, в Сумской - с 01.53 мск, в Черкасской - с 02.46 мск, Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

винницкая область

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в мире, киевская область, винницкая область