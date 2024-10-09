https://ria.ru/20241009/tolyatti-1977127510.html

СК проверяет 13-летнюю девочку на причастность к убийству своих сестер

СК проверяет 13-летнюю девочку на причастность к убийству своих сестер - РИА Новости, 09.10.2024

СК проверяет 13-летнюю девочку на причастность к убийству своих сестер

Тринадцатилетняя девочка подозреватся в убийстве двух сестер в Тольятти Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:58

2024-10-09T10:58

2024-10-09T11:58

происшествия

тольятти

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка подозреватся в убийстве двух сестер в Тольятти Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.По данным следователей, во вторник вечером в одной из квартир дома в Комсомольском районе города Тольятти обнаружены тела двух девочек в возрасте 2 и 5 лет со множественными ножевыми ранениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних)."На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241008/semya-1977072764.html

тольятти

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происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия