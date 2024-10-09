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СК проверяет 13-летнюю девочку на причастность к убийству своих сестер
СК проверяет 13-летнюю девочку на причастность к убийству своих сестер - РИА Новости, 09.10.2024
СК проверяет 13-летнюю девочку на причастность к убийству своих сестер
Тринадцатилетняя девочка подозреватся в убийстве двух сестер в Тольятти Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:58
2024-10-09T10:58
2024-10-09T11:58
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САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка подозреватся в убийстве двух сестер в Тольятти Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.По данным следователей, во вторник вечером в одной из квартир дома в Комсомольском районе города Тольятти обнаружены тела двух девочек в возрасте 2 и 5 лет со множественными ножевыми ранениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних)."На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Тольятти, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК проверяет 13-летнюю девочку на причастность к убийству своих сестер
СК проверяет 13-летнюю девочку на причастность к убийству сестер в Тольятти