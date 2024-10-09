Рейтинг@Mail.ru
Источник: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти дала показания - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 09.10.2024 (обновлено: 13:15 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/tolyatti-1977094289.html
Источник: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти дала показания
Источник: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти дала показания - РИА Новости, 09.10.2024
Источник: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти дала показания
Тринадцатилетняя девочка, которую подозревают в убийстве двух маленьких сестер в Тольятти, созналась в преступлении, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:11
2024-10-09T13:15
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977130068_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_5346202b76106be22b0d11f0420c2104.jpg
САМАРА, 9 окт — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка, которую подозревают в убийстве двух маленьких сестер в Тольятти, созналась в преступлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Сам факт, что она сделала это, она подтвердила", — сказал собеседник агентства. По информации самарского главка Следственного комитета, тела девочек двух и пяти лет с многочисленными ножевыми ранениями нашли накануне в одной из квартир дома в Тольятти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, региональная прокуратура взяла расследование на контроль.Девочку отправили в психиатрический стационар для прохождения экспертизы. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, родителей девочек в момент убийства допрашивали по другому делу — о незаконном проникновении в жилье. Заявление на сожителя подала мать девочек. Тот бил ее и изменял ей, но позже они помирились и стали снова жить вместе. На время их допроса с детьми осталась 13-летняя дочь. Тела девочек нашла их десятилетняя сестра. По словам источника агентства в правоохранительных органах, всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет — от второго, с которым жила женщина.
https://ria.ru/20240926/zarplata-1974867347.html
https://ria.ru/20241009/kuzbass-1977090294.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977130068_0:0:941:705_1920x0_80_0_0_cfc24fad4dc8382d7154803c1c11aa18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Источник: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти дала показания

Подозреваемая в убийстве двух сестер в Тольятти дала признательные показания

Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 9 окт — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка, которую подозревают в убийстве двух маленьких сестер в Тольятти, созналась в преступлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сам факт, что она сделала это, она подтвердила", — сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Нижнем Новгороде женщина убила мужа за упреки в маленькой зарплате
26 сентября, 14:57
По информации самарского главка Следственного комитета, тела девочек двух и пяти лет с многочисленными ножевыми ранениями нашли накануне в одной из квартир дома в Тольятти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, региональная прокуратура взяла расследование на контроль.
Девочку отправили в психиатрический стационар для прохождения экспертизы.
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, родителей девочек в момент убийства допрашивали по другому делу — о незаконном проникновении в жилье. Заявление на сожителя подала мать девочек. Тот бил ее и изменял ей, но позже они помирились и стали снова жить вместе. На время их допроса с детьми осталась 13-летняя дочь. Тела девочек нашла их десятилетняя сестра.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет — от второго, с которым жила женщина.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Кузбассе подростка задержали по подозрению в убийстве женщины
Вчера, 08:19
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала