https://ria.ru/20241009/tolyatti-1977094289.html

Источник: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти дала показания

Источник: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти дала показания - РИА Новости, 09.10.2024

Источник: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти дала показания

Тринадцатилетняя девочка, которую подозревают в убийстве двух маленьких сестер в Тольятти, созналась в преступлении, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:11

2024-10-09T09:11

2024-10-09T13:15

происшествия

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САМАРА, 9 окт — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка, которую подозревают в убийстве двух маленьких сестер в Тольятти, созналась в преступлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Сам факт, что она сделала это, она подтвердила", — сказал собеседник агентства. По информации самарского главка Следственного комитета, тела девочек двух и пяти лет с многочисленными ножевыми ранениями нашли накануне в одной из квартир дома в Тольятти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, региональная прокуратура взяла расследование на контроль.Девочку отправили в психиатрический стационар для прохождения экспертизы. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, родителей девочек в момент убийства допрашивали по другому делу — о незаконном проникновении в жилье. Заявление на сожителя подала мать девочек. Тот бил ее и изменял ей, но позже они помирились и стали снова жить вместе. На время их допроса с детьми осталась 13-летняя дочь. Тела девочек нашла их десятилетняя сестра. По словам источника агентства в правоохранительных органах, всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет — от второго, с которым жила женщина.

https://ria.ru/20240926/zarplata-1974867347.html

https://ria.ru/20241009/kuzbass-1977090294.html

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2024

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происшествия