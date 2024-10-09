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Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ за сутки
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.10.2024
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ за сутки
Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:16
2024-10-09T13:16
2024-10-09T13:21
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Равнополь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 118-й и 123-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.Уточняется, что противник потерял свыше 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу Caesar производства Франции, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.
https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977175309.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, франция, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Франция, Великобритания
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ за сутки
ВСУ потеряли свыше 90 военных за сутки в зоне ответственности "Востока"