https://ria.ru/20241009/svo-1977174619.html

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ за сутки

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.10.2024

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ за сутки

Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:16

2024-10-09T13:16

2024-10-09T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

франция

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693992_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_8570ccbbb9d07681884b6b0ed1d6e262.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Равнополь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 118-й и 123-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.Уточняется, что противник потерял свыше 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу Caesar производства Франции, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977175309.html

россия

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, россия, франция, великобритания