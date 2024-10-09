https://ria.ru/20241009/svo-1977173279.html

Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника

Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 09.10.2024

Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:15

2024-10-09T13:15

2024-10-09T13:17

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе АМХ-10 производства Франции, а также боевую бронированную машину "Козак", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Щербиновка, Димитров, Леонидовка, Дзержинск и Цукурино Донецкой Народной Республики."Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе АМХ-10 производства Франции, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковую пушку "Рапира" и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении.

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вооруженные силы украины, россия, франция, сша