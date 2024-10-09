https://ria.ru/20241009/svo-1977173279.html
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 09.10.2024
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:15
2024-10-09T13:15
2024-10-09T13:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
франция
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_b9f8326ac11e3429a6bd9c81b81d5347.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе АМХ-10 производства Франции, а также боевую бронированную машину "Козак", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Щербиновка, Димитров, Леонидовка, Дзержинск и Цукурино Донецкой Народной Республики."Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе АМХ-10 производства Франции, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковую пушку "Рапира" и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241009/mo-1977174712.html
россия
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_be7136b3fd2d819bade4118bb9ffd79d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, франция, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Франция, США
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника
ВСУ потеряли до 525 военных и 2 танка в зоне ответственности "Центра"