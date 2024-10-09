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ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север"

ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север" - РИА Новости, 09.10.2024

ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:14

2024-10-09T13:14

2024-10-09T13:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241009/dnr-1977153942.html

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харьковская область

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, волчанск