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ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север"
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север" - РИА Новости, 09.10.2024
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:14
2024-10-09T13:14
2024-10-09T13:19
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Волчанск
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север"
МО: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки "Север" в Харьковской области