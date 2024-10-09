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ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север" - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 09.10.2024 (обновлено: 13:19 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/svo-1977173083.html
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север"
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север" - РИА Новости, 09.10.2024
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:14
2024-10-09T13:19
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
волчанск
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241009/dnr-1977153942.html
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харьковская область
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Волчанск
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки войск "Север"

МО: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне группировки "Север" в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреВолчанск
 
 
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