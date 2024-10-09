https://ria.ru/20241009/svo-1977172582.html

Группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ

Группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024

Группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск за сутки отразили три контратаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 650 военнослужащих,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:13

2024-10-09T13:13

2024-10-09T13:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

дружковка

константиновка

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки отразили три контратаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 650 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад, 4-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ступочки, Дружковка, Федоровка, Константиновка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки подразделений 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 650 военнослужащих, шесть автомобилей и 155-мм гаубица М198 производства США."Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дружковка

константиновка

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вооруженные силы украины, дружковка, константиновка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)