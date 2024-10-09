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Группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024
Группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки отразили три контратаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 650 военнослужащих,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:13
2024-10-09T13:13
2024-10-09T13:33
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки отразили три контратаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 650 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад, 4-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ступочки, Дружковка, Федоровка, Константиновка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки подразделений 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 650 военнослужащих, шесть автомобилей и 155-мм гаубица М198 производства США."Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, дружковка, константиновка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дружковка, Константиновка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ за сутки