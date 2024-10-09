https://ria.ru/20241009/svo-1977156447.html

ВС России свели к минимуму активность диверсантов в Запорожской области

ВС России свели к минимуму активность диверсантов в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2024

ВС России свели к минимуму активность диверсантов в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил России сделали практически невозможным применение украинскими боевиками ДРГ в районе Токмака в Запорожской области, противник... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:37

2024-10-09T12:37

2024-10-09T12:44

специальная военная операция на украине

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токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 9 окт – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сделали практически невозможным применение украинскими боевиками ДРГ в районе Токмака в Запорожской области, противник перебрасывает личный состав на другие участки фронта, рассказал РИА Новости старший разведчик подразделения ВС РФ с позывным "Лис". "На нашем направлении идут позиционные бои. Держим оборону и не даем противнику пройти. Ну и, естественно, потихонечку толкаемся вперед. Год назад (во время контрнаступления ВСУ – ред.) тут было очень много народу, сейчас говорят, что противник перекидывает свои силы на другие направления", - рассказал "Лис". Он отметил, что украинские боевики часто меняют тактику, и подразделениям приходиться быстро адаптироваться и зеркально реагировать на действия противника. Кроме того, подразделениям ВС РФ удалось свести к минимуму применение противником ДРГ на участке фронта в районе Токмака. "ДРГ в полном смысле слова как мы привыкли, тут в связи с тем, что есть тепловизоры, коптеры, аэроразведка в полный рост работает – уже не актуально. То есть разведдиверсионные группы в полном смысле. Как правило, это малые группы, я бы их больше назвал штурмовыми. Они подходят под очень массированным артобстрелом, с обработкой предварительной. Подходят под артиллерийским огнем и пытаются нахрапом взять", - рассказал "Лис".

https://ria.ru/20241009/naemnik-1977147186.html

https://ria.ru/20241009/dnr-1977153942.html

россия

токмак

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россия, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины