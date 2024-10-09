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ВС России свели к минимуму активность диверсантов в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 09.10.2024 (обновлено: 12:44 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/svo-1977156447.html
ВС России свели к минимуму активность диверсантов в Запорожской области
ВС России свели к минимуму активность диверсантов в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2024
ВС России свели к минимуму активность диверсантов в Запорожской области
Подразделения Вооруженных сил России сделали практически невозможным применение украинскими боевиками ДРГ в районе Токмака в Запорожской области, противник... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:37
2024-10-09T12:44
специальная военная операция на украине
россия
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 9 окт – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сделали практически невозможным применение украинскими боевиками ДРГ в районе Токмака в Запорожской области, противник перебрасывает личный состав на другие участки фронта, рассказал РИА Новости старший разведчик подразделения ВС РФ с позывным "Лис". "На нашем направлении идут позиционные бои. Держим оборону и не даем противнику пройти. Ну и, естественно, потихонечку толкаемся вперед. Год назад (во время контрнаступления ВСУ – ред.) тут было очень много народу, сейчас говорят, что противник перекидывает свои силы на другие направления", - рассказал "Лис". Он отметил, что украинские боевики часто меняют тактику, и подразделениям приходиться быстро адаптироваться и зеркально реагировать на действия противника. Кроме того, подразделениям ВС РФ удалось свести к минимуму применение противником ДРГ на участке фронта в районе Токмака. "ДРГ в полном смысле слова как мы привыкли, тут в связи с тем, что есть тепловизоры, коптеры, аэроразведка в полный рост работает – уже не актуально. То есть разведдиверсионные группы в полном смысле. Как правило, это малые группы, я бы их больше назвал штурмовыми. Они подходят под очень массированным артобстрелом, с обработкой предварительной. Подходят под артиллерийским огнем и пытаются нахрапом взять", - рассказал "Лис".
https://ria.ru/20241009/naemnik-1977147186.html
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россия
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россия, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России свели к минимуму активность диверсантов в Запорожской области

Разведчик: ВС РФ свели к минимуму применение ДРГ ВСУ в районе Токмака

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 9 окт – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сделали практически невозможным применение украинскими боевиками ДРГ в районе Токмака в Запорожской области, противник перебрасывает личный состав на другие участки фронта, рассказал РИА Новости старший разведчик подразделения ВС РФ с позывным "Лис".
"На нашем направлении идут позиционные бои. Держим оборону и не даем противнику пройти. Ну и, естественно, потихонечку толкаемся вперед. Год назад (во время контрнаступления ВСУ – ред.) тут было очень много народу, сейчас говорят, что противник перекидывает свои силы на другие направления", - рассказал "Лис".
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Он отметил, что украинские боевики часто меняют тактику, и подразделениям приходиться быстро адаптироваться и зеркально реагировать на действия противника. Кроме того, подразделениям ВС РФ удалось свести к минимуму применение противником ДРГ на участке фронта в районе Токмака.
"ДРГ в полном смысле слова как мы привыкли, тут в связи с тем, что есть тепловизоры, коптеры, аэроразведка в полный рост работает – уже не актуально. То есть разведдиверсионные группы в полном смысле. Как правило, это малые группы, я бы их больше назвал штурмовыми. Они подходят под очень массированным артобстрелом, с обработкой предварительной. Подходят под артиллерийским огнем и пытаются нахрапом взять", - рассказал "Лис".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТокмакЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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