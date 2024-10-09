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Минтранс Подмосковья отчитался о ремонте светофоров в 10 округах - РИА Новости, 09.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:50 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/svetofory-1977272568.html
Минтранс Подмосковья отчитался о ремонте светофоров в 10 округах
Минтранс Подмосковья отчитался о ремонте светофоров в 10 округах - РИА Новости, 09.10.2024
Минтранс Подмосковья отчитался о ремонте светофоров в 10 округах
Сотрудники "Мосавтодора" отремонтировали светофоры в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минтранс. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:50
2024-10-09T18:50
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сотрудники "Мосавтодора" отремонтировали светофоры в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минтранс.Специалисты починили восемь сигнальных фонарей на Пролетарском проспекте, Каширском и Волоколамском шоссе. Те же работы провели в Мытищах, Коломне и Щелкове. Кроме того, были восстановлены кнопки пешеходных светофоров в Лобне, Люберцах и Голицыне.Как отметили в ведомстве, дорожники постоянно проверяют транспортные объекты для повышения безопасности движения автомобилей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минтранс Подмосковья отчитался о ремонте светофоров в 10 округах

© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиНовый светофор на дорогах Подмосковья
Новый светофор на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сотрудники "Мосавтодора" отремонтировали светофоры в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минтранс.
Специалисты починили восемь сигнальных фонарей на Пролетарском проспекте, Каширском и Волоколамском шоссе. Те же работы провели в Мытищах, Коломне и Щелкове. Кроме того, были восстановлены кнопки пешеходных светофоров в Лобне, Люберцах и Голицыне.
Как отметили в ведомстве, дорожники постоянно проверяют транспортные объекты для повышения безопасности движения автомобилей.
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