https://ria.ru/20241009/svetofory-1977272568.html

Минтранс Подмосковья отчитался о ремонте светофоров в 10 округах

Минтранс Подмосковья отчитался о ремонте светофоров в 10 округах - РИА Новости, 09.10.2024

Минтранс Подмосковья отчитался о ремонте светофоров в 10 округах

Сотрудники "Мосавтодора" отремонтировали светофоры в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минтранс. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:50

2024-10-09T18:50

2024-10-09T18:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977271947_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_973609c55ffc18c8a7b107c263c45c44.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сотрудники "Мосавтодора" отремонтировали светофоры в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минтранс.Специалисты починили восемь сигнальных фонарей на Пролетарском проспекте, Каширском и Волоколамском шоссе. Те же работы провели в Мытищах, Коломне и Щелкове. Кроме того, были восстановлены кнопки пешеходных светофоров в Лобне, Люберцах и Голицыне.Как отметили в ведомстве, дорожники постоянно проверяют транспортные объекты для повышения безопасности движения автомобилей.

https://ria.ru/20241009/dtp-1977223737.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)