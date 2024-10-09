https://ria.ru/20241009/sverdlovskaya-oblast-1977255241.html

Свердловские депутаты приняли участие в открытии монумента "Парящие камни"

Свердловские депутаты приняли участие в открытии монумента "Парящие камни" - РИА Новости, 09.10.2024

Свердловские депутаты приняли участие в открытии монумента "Парящие камни"

По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в среду депутаты приняли участие в открытии площади Спасения и... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:15

2024-10-09T17:15

2024-10-09T17:15

свердловская область

свердловская область

урал

россия

людмила бабушкина

аркадий чернецкий

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в среду депутаты приняли участие в открытии площади Спасения и монумента "Парящие камни" в память о жертвах Холокоста, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Урал стал домом для десятков тысяч евреев, эвакуированных из Ленинграда, Москвы, Киева. Точно так же, как стал домом и для десятков людей других национальностей, которые здесь обрели своё счастье на долгие-долгие годы. И сегодня внуки, правнуки тех людей, которые оказались в силу обстоятельств на Урале, работают на благо нашей страны. Так получилось, что по прошествии десятков лет, в течение которых мы считали, что с фашизмом покончено, гидра-то, оказывается, стоглавая. И мы снова, россияне уже, люди разных национальностей, оказываемся на передней краю борьбы с фашизмом, с нацизмом. Я не сомневаюсь, что, как и в 45-м году, мы победим в этой схватке", – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадия Чернецкого. Монумент представляет собой инсталляцию из металлических стержней и камней, будто бы парящих в воздухе. Камни были специально собраны и привезены с мест массовой гибели евреев в Великую Отечественную войну. Свердловская область – это один из самых поликонфессиональных регионов России. С целью защиты культурного и языкового многообразия, гармонизации межэтнических отношений в регионе реализуется комплексная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области", приняты законы "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области" и "О народных художественных промыслах в Свердловской области", в рамках которых организована большая работа по поддержке национально-культурных объединений. Ежегодно национально-культурные автономии организуют более трёх тысяч мероприятий. Проводятся масштабные съезды народов Урала, национальные праздники, реализуются общественные инициативы национальных объединений, работает областная межнациональная библиотека. Ежегодно отмечается праздник – День народов Среднего Урала, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241009/ekaterinburg-1977158460.html

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свердловская область, урал, россия, людмила бабушкина , аркадий чернецкий