Рейтинг@Mail.ru
Свердловские депутаты приняли участие в открытии монумента "Парящие камни" - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
17:15 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/sverdlovskaya-oblast-1977255241.html
Свердловские депутаты приняли участие в открытии монумента "Парящие камни"
Свердловские депутаты приняли участие в открытии монумента "Парящие камни" - РИА Новости, 09.10.2024
Свердловские депутаты приняли участие в открытии монумента "Парящие камни"
По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в среду депутаты приняли участие в открытии площади Спасения и... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:15
2024-10-09T17:15
свердловская область
свердловская область
урал
россия
людмила бабушкина
аркадий чернецкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972683728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2952fa552fd3e56b6f65361132e0c749.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в среду депутаты приняли участие в открытии площади Спасения и монумента "Парящие камни" в память о жертвах Холокоста, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Урал стал домом для десятков тысяч евреев, эвакуированных из Ленинграда, Москвы, Киева. Точно так же, как стал домом и для десятков людей других национальностей, которые здесь обрели своё счастье на долгие-долгие годы. И сегодня внуки, правнуки тех людей, которые оказались в силу обстоятельств на Урале, работают на благо нашей страны. Так получилось, что по прошествии десятков лет, в течение которых мы считали, что с фашизмом покончено, гидра-то, оказывается, стоглавая. И мы снова, россияне уже, люди разных национальностей, оказываемся на передней краю борьбы с фашизмом, с нацизмом. Я не сомневаюсь, что, как и в 45-м году, мы победим в этой схватке", – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадия Чернецкого. Монумент представляет собой инсталляцию из металлических стержней и камней, будто бы парящих в воздухе. Камни были специально собраны и привезены с мест массовой гибели евреев в Великую Отечественную войну. Свердловская область – это один из самых поликонфессиональных регионов России. С целью защиты культурного и языкового многообразия, гармонизации межэтнических отношений в регионе реализуется комплексная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области", приняты законы "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области" и "О народных художественных промыслах в Свердловской области", в рамках которых организована большая работа по поддержке национально-культурных объединений. Ежегодно национально-культурные автономии организуют более трёх тысяч мероприятий. Проводятся масштабные съезды народов Урала, национальные праздники, реализуются общественные инициативы национальных объединений, работает областная межнациональная библиотека. Ежегодно отмечается праздник – День народов Среднего Урала, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241009/ekaterinburg-1977158460.html
свердловская область
урал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972683728_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fd0215da9540b9dc42501986d5d902b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, урал, россия, людмила бабушкина , аркадий чернецкий
Свердловская область , Свердловская область, Урал, Россия, Людмила Бабушкина , Аркадий Чернецкий

Свердловские депутаты приняли участие в открытии монумента "Парящие камни"

© iStock.com / PavlihaВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© iStock.com / Pavliha
Вид на Екатеринбург
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в среду депутаты приняли участие в открытии площади Спасения и монумента "Парящие камни" в память о жертвах Холокоста, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Урал стал домом для десятков тысяч евреев, эвакуированных из Ленинграда, Москвы, Киева. Точно так же, как стал домом и для десятков людей других национальностей, которые здесь обрели своё счастье на долгие-долгие годы. И сегодня внуки, правнуки тех людей, которые оказались в силу обстоятельств на Урале, работают на благо нашей страны. Так получилось, что по прошествии десятков лет, в течение которых мы считали, что с фашизмом покончено, гидра-то, оказывается, стоглавая. И мы снова, россияне уже, люди разных национальностей, оказываемся на передней краю борьбы с фашизмом, с нацизмом. Я не сомневаюсь, что, как и в 45-м году, мы победим в этой схватке", – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадия Чернецкого.
Монумент представляет собой инсталляцию из металлических стержней и камней, будто бы парящих в воздухе. Камни были специально собраны и привезены с мест массовой гибели евреев в Великую Отечественную войну.
Свердловская область – это один из самых поликонфессиональных регионов России. С целью защиты культурного и языкового многообразия, гармонизации межэтнических отношений в регионе реализуется комплексная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области", приняты законы "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области" и "О народных художественных промыслах в Свердловской области", в рамках которых организована большая работа по поддержке национально-культурных объединений. Ежегодно национально-культурные автономии организуют более трёх тысяч мероприятий. Проводятся масштабные съезды народов Урала, национальные праздники, реализуются общественные инициативы национальных объединений, работает областная межнациональная библиотека. Ежегодно отмечается праздник – День народов Среднего Урала, напомнили в пресс-службе.
Закладка первого камня в основание Мусульманского комплекса в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО
Вчера, 12:42
 
Свердловская областьСвердловская областьУралРоссияЛюдмила БабушкинаАркадий Чернецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала