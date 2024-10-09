https://ria.ru/20241009/su-34-1977088417.html

ОАК передала ВКС очередную партию новых бомбардировщиков Су-34

ОАК передала ВКС очередную партию новых бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости, 09.10.2024

ОАК передала ВКС очередную партию новых бомбардировщиков Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T07:37

2024-10-09T07:37

2024-10-09T07:37

безопасность

технологии

россия

денис мантуров

юрий слюсарь

воздушно-космические силы россии

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе "Ростеха". Самолеты изготовлены в рамках производственной программы 2024 года. До передачи в войска боевые машины прошли комплекс наземных и летных испытаний. "Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС – ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах российских Вооруженных Сил. Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34, а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения, будут способствовать достижению целей СВО", - приводит слова первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова пресс-служба госкомпании. Истребитель-бомбардировщик Су-34 - многофункциональный авиационный комплекс, один из самых передовых самолетов в составе ВКС России. "Наши военные заводы сохраняют необходимый темп производства для своевременного выполнения обязательств перед Минобороны. Обеспечение армии и флота новыми самолетами - наша основная задача. Одновременно производственники постоянно работают над совершенствованием процессов и внедрением технологий, которые позволяют увеличивать темпы выпуска продукции", - приводятся слова генерального директора ОАК Юрия Слюсаря в пресс-релизе "Ростеха". Самолет предназначен для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению вражеской ПВО. Высокие боевые характеристики, современные технологии и успешное применение в реальных боевых условиях делают Су-34 важным элементом обороноспособности России и гарантией успешного выполнения боевых задач в любых условиях.

https://ria.ru/20240912/istrebiteli-1972211298.html

https://ria.ru/20241009/evropa-1977077882.html

https://ria.ru/20241009/bouz-1977086343.html

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безопасность, технологии, россия, денис мантуров, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, су-34