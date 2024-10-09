Студентов из Курской области обеспечат техникой для онлайн-обучения
Депутат Лантратова: студентов колледжей из Курской области обеспечат техникой
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской областиЭвакуация жителей Курской области
Эвакуация жителей Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Студенты колледжей из Курской области будут обеспечены необходимой техникой для продолжения обучения, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
"Выяснили необходимые характеристики у местной администрации, переговорила с министром просвещения Сергеем Кравцовым. И обратилась за помощью к руководителю "Русской медной компании" Игорю Алтушкину. Игорь Алексеевич сразу же откликнулся. Помог приобрести 588 планшетов на сумму более 10 миллионов рублей. В ближайшие дни передадим планшеты детям и преподавателям", - сообщила она.
Лантратова отметила, что эвакуированные из Курской области школьники и учителя уже полностью обеспечены планшетами и компьютерами, и регион провел большую работу, чтобы все были готовы к началу учебного года, но оставался нерешенным вопрос с техникой для студентов колледжей и некоторых преподавателей.
"Люди вынуждены были быстро покинуть свои дома, времени на сборы не было. Поэтому учителя остались без рабочей техники, учебных планов и программ. Это большая для них потеря, многие десятилетиями нарабатывали свои программы — в них вложены опыт и душа", - добавила депутат Госдумы.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
В Курской области российские военные захватили разведгруппу ВСУ
8 октября, 11:30