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Флот американских атомных подлодок недостаточно укомплектован, пишет WP - РИА Новости, 09.10.2024
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21:31 09.10.2024 (обновлено: 21:51 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/ssha-1977297644.html
Флот американских атомных подлодок недостаточно укомплектован, пишет WP
Флот американских атомных подлодок недостаточно укомплектован, пишет WP - РИА Новости, 09.10.2024
Флот американских атомных подлодок недостаточно укомплектован, пишет WP
Флот ударных атомных подводных лодок ВМС США недостаточно укомплектован для отражения угроз существующей геополитической реальности, пишет газета Washington... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:31
2024-10-09T21:51
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Флот ударных атомных подводных лодок ВМС США недостаточно укомплектован для отражения угроз существующей геополитической реальности, пишет газета Washington Post. Колумнист издания Джордж Уилл пишет, что в США в настоящее время имеется 50 ударных подводных лодок, но командование ВМС считают, что для сегодняшних задач и возможных событий необходимо 66 субмарин такого класса. "Потенциально смертельная проблема заключается в том, что американских подводных лодок может оказаться слишком мало для поддержания мира во всем мире во время сегодняшнего мультфронтального наступления на геополитическую рациональность", - говорится в колонке. Автор колонки со ссылкой на экспертов указывает, что из 50 ударных субмарин 20 находятся в сухих доках или привязаны к пирсам из-за отставания ремонтных графиков ВМС. Как отмечается, американскому военному флоту не хватает трех сухих доков и рабочей силы, которая к ним прилагается. При этом за последние 100 лет в США не было построено ни одной новой верфи, говорится в публикации. Среди объективных причин дефицита подлодок, журналист называет сложность их строительства: подготовка сварщика для работы на атомных субмаринах может занять от трех до пяти лет, а программное обеспечение для них требует более 8 миллионов строк кода.
https://ria.ru/20241001/ssha-1975506532.html
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Флот американских атомных подлодок недостаточно укомплектован, пишет WP

WP: США не владеет достаточным числом атомных подлодок для отражения всех угроз

© Фото : PA3 MARY LARKIN JONESАтомная подводная лодка ВМС США USS Helena
Атомная подводная лодка ВМС США USS Helena - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : PA3 MARY LARKIN JONES
Атомная подводная лодка ВМС США USS Helena . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Флот ударных атомных подводных лодок ВМС США недостаточно укомплектован для отражения угроз существующей геополитической реальности, пишет газета Washington Post.
Колумнист издания Джордж Уилл пишет, что в США в настоящее время имеется 50 ударных подводных лодок, но командование ВМС считают, что для сегодняшних задач и возможных событий необходимо 66 субмарин такого класса.
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"Потенциально смертельная проблема заключается в том, что американских подводных лодок может оказаться слишком мало для поддержания мира во всем мире во время сегодняшнего мультфронтального наступления на геополитическую рациональность", - говорится в колонке.
Автор колонки со ссылкой на экспертов указывает, что из 50 ударных субмарин 20 находятся в сухих доках или привязаны к пирсам из-за отставания ремонтных графиков ВМС. Как отмечается, американскому военному флоту не хватает трех сухих доков и рабочей силы, которая к ним прилагается. При этом за последние 100 лет в США не было построено ни одной новой верфи, говорится в публикации.
Среди объективных причин дефицита подлодок, журналист называет сложность их строительства: подготовка сварщика для работы на атомных субмаринах может занять от трех до пяти лет, а программное обеспечение для них требует более 8 миллионов строк кода.
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