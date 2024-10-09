https://ria.ru/20241009/ssha-1977128385.html

США ведут переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке, сообщили СМИ

США ведут переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2024

США ведут переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке, сообщили СМИ

США ведут переговоры о прекращении огня в ближневосточном регионе с Ираном и несколькими арабскими странами, при этом Израиль в этих переговорах не участвует,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:02

2024-10-09T11:02

2024-10-09T11:02

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США ведут переговоры о прекращении огня в ближневосточном регионе с Ираном и несколькими арабскими странами, при этом Израиль в этих переговорах не участвует, сообщил в среду 12-й канал израильского телевидения. "В последние дни высокопоставленные чиновники в Иерусалиме узнали о беседе между США, некоторыми арабскими странами и Ираном о предложении общего прекращения огня… Израиль пока не принимает участия в этих переговорах", - говорится в сообщении. Отмечается, что позиция сторон этого диалога в отношении сектора Газа неизвестна. При этом палестинское движение ХАМАС требует прекращения войны и вывода израильских войск с территории анклава, а Израиль утверждает, что продолжит вести боевые действия там даже после возможной сделки по заложникам. Высокопоставленный чиновник Израиля также отверг возможность перемирия в Ливане иначе как на израильских условиях. "В настоящее время мы находимся в выгодном положении, прекращение огня будет на наших условиях, включая вывод войск к северному берегу реки Литани и демонтаж всех военных объектов (ливанского шиитского движения - ред.) "Хезболлах" в приграничных районах", - цитирует телеканал заявление высокопоставленного израильского чиновника. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241009/saks-1977086510.html

https://ria.ru/20241005/izrail-1976514990.html

https://ria.ru/20241008/kharris-1976868521.html

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в мире, израиль, сша, иран, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024