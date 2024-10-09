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США не предложили мирного решения кризиса на Украине, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 09.10.2024 (обновлено: 12:00 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/ssha-1977118745.html
США не предложили мирного решения кризиса на Украине, заявил Медведчук
США не предложили мирного решения кризиса на Украине, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.10.2024
США не предложили мирного решения кризиса на Украине, заявил Медведчук
США так и не предложили своего варианта мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:38
2024-10-09T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
китай
виктор медведчук
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США так и не предложили своего варианта мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации. &quot;Украинский конфликт породил много формул мира. Предложения делали Китай, Индия, Бразилия, Швейцария, есть мирные предложения президента России Владимира Путина, наконец, есть &quot;формула&quot; Зеленского, отражающая только его политические хотелки. Но США ничего за все это время толком не предложили&quot;, — пишет он.Медведчук утверждает, что США утратили навыки дипломатии, так как их представители приезжают в другие страны не разбираться в ситуации и искать пути выхода из кризисов, а "с важным видом рассказывать, кто хороший, а кто плохой".В мае Китай и Бразилия предложили план политического урегулирования украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы более чем от 100 стран. Он призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. В документе подчеркивается, что диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение конфликта. Кроме того, авторы призвали увеличить объем гуманитарной помощи и не допустить разрастания гуманитарного кризиса, избегать ударов по мирному населению и гражданским объектам.В середине июня с мирными предложениями выступил президент России Владимир Путин. Москва считает необходимым признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html
https://ria.ru/20241007/ukraine-1976858124.html
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в мире, сша, украина, китай, виктор медведчук, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Китай, Виктор Медведчук, Владимир Путин
США не предложили мирного решения кризиса на Украине, заявил Медведчук

Медведчук: США так и не предложили мирного урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США так и не предложили своего варианта мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.
«

"Украинский конфликт породил много формул мира. Предложения делали Китай, Индия, Бразилия, Швейцария, есть мирные предложения президента России Владимира Путина, наконец, есть "формула" Зеленского, отражающая только его политические хотелки. Но США ничего за все это время толком не предложили", — пишет он.

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Медведчук утверждает, что США утратили навыки дипломатии, так как их представители приезжают в другие страны не разбираться в ситуации и искать пути выхода из кризисов, а "с важным видом рассказывать, кто хороший, а кто плохой".
В мае Китай и Бразилия предложили план политического урегулирования украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы более чем от 100 стран. Он призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. В документе подчеркивается, что диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение конфликта. Кроме того, авторы призвали увеличить объем гуманитарной помощи и не допустить разрастания гуманитарного кризиса, избегать ударов по мирному населению и гражданским объектам.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
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