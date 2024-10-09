https://ria.ru/20241009/ssha-1977118745.html

США не предложили мирного решения кризиса на Украине, заявил Медведчук

США не предложили мирного решения кризиса на Украине, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.10.2024

США не предложили мирного решения кризиса на Украине, заявил Медведчук

США так и не предложили своего варианта мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:38

2024-10-09T10:38

2024-10-09T12:00

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США так и не предложили своего варианта мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации. "Украинский конфликт породил много формул мира. Предложения делали Китай, Индия, Бразилия, Швейцария, есть мирные предложения президента России Владимира Путина, наконец, есть "формула" Зеленского, отражающая только его политические хотелки. Но США ничего за все это время толком не предложили", — пишет он.Медведчук утверждает, что США утратили навыки дипломатии, так как их представители приезжают в другие страны не разбираться в ситуации и искать пути выхода из кризисов, а "с важным видом рассказывать, кто хороший, а кто плохой".В мае Китай и Бразилия предложили план политического урегулирования украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы более чем от 100 стран. Он призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. В документе подчеркивается, что диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение конфликта. Кроме того, авторы призвали увеличить объем гуманитарной помощи и не допустить разрастания гуманитарного кризиса, избегать ударов по мирному населению и гражданским объектам.В середине июня с мирными предложениями выступил президент России Владимир Путин. Москва считает необходимым признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html

https://ria.ru/20241007/ukraine-1976858124.html

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html

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в мире, сша, украина, китай, виктор медведчук, владимир путин