США не предложили мирного решения кризиса на Украине, заявил Медведчук
Медведчук: США так и не предложили мирного урегулирования конфликта на Украине
Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США так и не предложили своего варианта мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.
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"Украинский конфликт породил много формул мира. Предложения делали Китай, Индия, Бразилия, Швейцария, есть мирные предложения президента России Владимира Путина, наконец, есть "формула" Зеленского, отражающая только его политические хотелки. Но США ничего за все это время толком не предложили", — пишет он.
Медведчук утверждает, что США утратили навыки дипломатии, так как их представители приезжают в другие страны не разбираться в ситуации и искать пути выхода из кризисов, а "с важным видом рассказывать, кто хороший, а кто плохой".
В мае Китай и Бразилия предложили план политического урегулирования украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы более чем от 100 стран. Он призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. В документе подчеркивается, что диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение конфликта. Кроме того, авторы призвали увеличить объем гуманитарной помощи и не допустить разрастания гуманитарного кризиса, избегать ударов по мирному населению и гражданским объектам.
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