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"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 09.10.2024 (обновлено: 23:51 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977303494.html
"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации
"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 09.10.2024
"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации
Российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне спецоперации, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:40
2024-10-09T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
сергей шойгу
россия
харьков
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне спецоперации, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive."Посмотрите на российские операции в Угледаре и под Харьковом — весь украинский фронт рушится", — отметил он.По словам полковника, осталось не так много преград для российской армии, чтобы перейти реку Днепр и пойти на Киев. При этом Макгрегор обратил внимание, что многие восточноевропейские страны не хотят оказаться втянутыми в войну с Россией, поэтому перестают поддерживать киевский режим."Результат уже предрешен. Украина проиграла", — резюмировал отставной военный.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977295165.html
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в мире, угледар, сергей шойгу, россия, харьков, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Сергей Шойгу, Россия, Харьков, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации

Макгергор: операция ВС РФ в Угледара привела к разрушению фронта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне спецоперации, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
"Посмотрите на российские операции в Угледаре и под Харьковом — весь украинский фронт рушится", — отметил он.
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По словам полковника, осталось не так много преград для российской армии, чтобы перейти реку Днепр и пойти на Киев. При этом Макгрегор обратил внимание, что многие восточноевропейские страны не хотят оказаться втянутыми в войну с Россией, поэтому перестают поддерживать киевский режим.
"Результат уже предрешен. Украина проиграла", — резюмировал отставной военный.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарСергей ШойгуРоссияХарьковМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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