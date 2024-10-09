https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977303494.html

"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации

"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 09.10.2024

"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации

Российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне спецоперации, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:40

2024-10-09T22:40

2024-10-09T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

сергей шойгу

россия

харьков

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне спецоперации, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive."Посмотрите на российские операции в Угледаре и под Харьковом — весь украинский фронт рушится", — отметил он.По словам полковника, осталось не так много преград для российской армии, чтобы перейти реку Днепр и пойти на Киев. При этом Макгрегор обратил внимание, что многие восточноевропейские страны не хотят оказаться втянутыми в войну с Россией, поэтому перестают поддерживать киевский режим."Результат уже предрешен. Украина проиграла", — резюмировал отставной военный.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977295165.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977243085.html

угледар

россия

харьков

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в мире, угледар, сергей шойгу, россия, харьков, министерство обороны сша, вооруженные силы украины