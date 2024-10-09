https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977273649.html

Спецоперация, 9 октября: ВС России освободили Покровский в Курской области

Спецоперация, 9 октября: ВС России освободили Покровский в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024

Спецоперация, 9 октября: ВС России освободили Покровский в Курской области

Российская группировка войск "Север" освободила населённые пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:56

2024-10-09T18:56

2024-10-09T19:04

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила населённые пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Позже в ведомстве уточнили, что контроль РФ над Покровским вернули десантники. Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки около 100 украинских боевиков в приграничных районах Курской области, добавили в министерстве. Сводка МинобороныПотери ВСУ за сутки составили до 1750 военнослужащих, четыре танка и других боевых бронемашин, 65 орудий полевой артиллерии и минометов, 22 единицы специальной военной автомобильной техники, следует из сводки Минобороны РФ. Российские войска поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами, сообщило министерство. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК "С-200" и 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атаки ВСУ на регионе РФСредства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 47 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. Из них 24 беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, пять уничтожены над территорией Белгородской области, по два беспилотника в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря. Три человека пострадали в городе Шебекино при украинском обстреле, раненной в лопатку женщине потребовалась госпитализация, сообщил днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Бои в Харьковской областиПозиционные бои продолжаются в Волчанске, ВС РФ "планомерно" выбивают украинские войска из города, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Также он заявил, что российские военные на купянском направлении продвигаются вглубь обороны противника, от освобождённых поселков до реки Оскол расстояние составляет около трёх километров. Авиаудар по линии обороны ВСУРоссийская фронтовая авиация нанесла авиаудар по возводящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, удары нанесены корректируемыми авиабомбами. Список вооружений для помощи ВСУГлавнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений и техники, которые США ещё могут поставить Украине и которые в теории "могут помочь" ВСУ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники. Как сообщили телеканалу источники, в приложении к секретному отчёту о стратегии администрации президента США Джо Байдена в отношении Украины, который был представлен Конгрессу в начале сентября, Каволи изложил список комплексов вооружений США, которые могли бы "помочь украинским военным сражаться более эффективно". По данным источников, среди них - крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" JASSM и система связи, известная как Link 16, используемая США и НАТО, которая особенно полезна для управления и контроля ПВО. Перенос встречи по УкраинеВстреча контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, будет перенесена ради присутствия президента США Джо Байдена, сообщает издание Spiegel. "Саммит по Украине, запланированный на эту субботу в "Рамштайне", отменен. Это подтвердил Spiegel представитель Пентагона. Встреча была перенесена и состоится в другой день. Предпосылкой к этому послужили изменения в планах поездки Джо Байдена", - пишет издание. Новая дата проведения встречи стран пока не известна.

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https://ria.ru/20241009/vsu-1977264742.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977243085.html

https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html

https://ria.ru/20241009/vstrecha-1977201938.html

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