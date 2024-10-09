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Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.10.2024
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13:18 09.10.2024 (обновлено: 13:36 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977175309.html
Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ за сутки
Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.10.2024
Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила шесть контратак, потери противника составили до 370... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:18
2024-10-09T13:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила шесть контратак, потери противника составили до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы М198 и три 105 мм орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 370 боевиков в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила шесть контратак, потери противника составили до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы М198 и три 105 мм орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три полевых склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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