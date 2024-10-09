https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977175309.html

Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ за сутки

Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.10.2024

Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила шесть контратак, потери противника составили до 370... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:18

2024-10-09T13:18

2024-10-09T13:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила шесть контратак, потери противника составили до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы М198 и три 105 мм орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность