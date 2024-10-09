https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977117988.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.10.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.10.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:17

2024-10-09T16:17

2024-10-09T16:17

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 октября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили 20 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 141 район скопления живой силы и техники, объекты энергетики Украины, обеспечивавшие армию горюче-смазочными материалами. Средства ПВО сбили 68 беспилотников и зенитную управляемую ракету ЗРК "С-200".Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Освобождены деревня Новая Сорочина и хутор Покровский. Отражены две атаки противника в районе Любимовки и Плёхово. Всего на этом направлении украинская армия потеряла более 21 тысячи военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 33130 беспилотников, 580 зенитных ракетных комплексов, 1469 реактивных систем залпового огня, 18559 танков и других бронемашин, 15858 орудий полевой артиллерии и 27074 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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