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Пензенская область за год восстановила 13 соцобъектов в Запорожской области
Пензенская область за год восстановила 13 соцобъектов в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2024
Пензенская область за год восстановила 13 соцобъектов в Запорожской области
Пензенские специалисты в этом году восстановили 13 социально значимых объектов в подшефных Токмакском и Пологовском районах Запорожской области, в том числе в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:57
2024-10-09T19:57
2024-10-09T19:57
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ПЕНЗА, 9 окт - РИА Новости. Пензенские специалисты в этом году восстановили 13 социально значимых объектов в подшефных Токмакском и Пологовском районах Запорожской области, в том числе в ближайшее время после двухлетнего перерыва возобновит работу школа в селе Чапаевка, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. "Рабочую поездку в новые регионы продолжаю в Токмакском и Пологовском муниципальных округах. Эти районы находятся на линии боевого соприкосновения, но там идет работа по восстановлению социально значимых объектов. Подшефные территории заметно изменились к лучшему - и в этом большая заслуга делегации Пензенской области, которая трудится там с 2022 года. Только в текущем году с опережением сроков восстановили 13 объектов", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, в ближайшее время возобновит работу школа в селе Чапаевка Пологовского района, на которой восстановили демонтированную в 1990-х годах памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Навроцкому. "Недавно закончили ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации в школе села Чапаевка. До этого она не действовала два года. Но скоро начнутся уроки: трудоустраиваются педагоги, идет набор учеников. В честь Героя Советского Союза Михаила Навроцкого, учившегося в школе, на здании учебного заведения... открыли мемориальную доску", - отметил губернатор. Он подчеркнул, что пензенские специалисты трудятся в круглосуточном режиме, чтобы помочь наладить мирную жизнь в подшефных районах. "Поблагодарил специалистов аварийно-восстановительной бригады, вручив им региональные награды. Также отметил пензенцев, работающих в органах местного самоуправления: заместителя главы администрации Пологовского МО Андрея Николаевича Евдокимова и первого заместителя главы администрации Токмакского МО Александра Андреевича Калмыкова. Будем двигаться дальше, важных задач еще много", - добавил Мельниченко.
https://ria.ru/20241007/dogazifikatsiya-1976814617.html
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пензенская область, запорожская область, олег мельниченко, общество
Пензенская область, Пензенская область, Запорожская область, Олег Мельниченко, Общество
ПЕНЗА, 9 окт - РИА Новости. Пензенские специалисты в этом году восстановили 13 социально значимых объектов в подшефных Токмакском и Пологовском районах Запорожской области, в том числе в ближайшее время после двухлетнего перерыва возобновит работу школа в селе Чапаевка, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
"Рабочую поездку в новые регионы продолжаю в Токмакском и Пологовском муниципальных округах. Эти районы находятся на линии боевого соприкосновения, но там идет работа по восстановлению социально значимых объектов. Подшефные территории заметно изменились к лучшему - и в этом большая заслуга делегации Пензенской области, которая трудится там с 2022 года. Только в текущем году с опережением сроков восстановили 13 объектов", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
По его словам, в ближайшее время возобновит работу школа в селе Чапаевка Пологовского района, на которой восстановили демонтированную в 1990-х годах памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Навроцкому.
"Недавно закончили ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации в школе села Чапаевка. До этого она не действовала два года. Но скоро начнутся уроки: трудоустраиваются педагоги, идет набор учеников. В честь Героя Советского Союза Михаила Навроцкого, учившегося в школе, на здании учебного заведения... открыли мемориальную доску", - отметил губернатор.
Он подчеркнул, что пензенские специалисты трудятся в круглосуточном режиме, чтобы помочь наладить мирную жизнь в подшефных районах.
"Поблагодарил специалистов аварийно-восстановительной бригады, вручив им региональные награды. Также отметил пензенцев, работающих в органах местного самоуправления: заместителя главы администрации Пологовского МО Андрея Николаевича Евдокимова и первого заместителя главы администрации Токмакского МО Александра Андреевича Калмыкова. Будем двигаться дальше, важных задач еще много", - добавил Мельниченко.