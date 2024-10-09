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Сенаторы расширили полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары - РИА Новости, 09.10.2024
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12:46 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/sovfed-1977159650.html
Сенаторы расширили полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары
Сенаторы расширили полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары - РИА Новости, 09.10.2024
Сенаторы расширили полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары
Сенаторы одобрили закон, расширяющий полномочия ФАС по вынесению предостережений о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства и завышения цен на РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:46
2024-10-09T12:46
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, расширяющий полномочия ФАС по вынесению предостережений о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства и завышения цен на товары в РФ. Сейчас ФАС вправе направлять должностным лицам компаний и органов власти разных уровней предостережения о недопустимости публичных заявлений о планируемом поведении на товарном рынке, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Закон дает службе аналогичные полномочия и при наличии "достоверной информации" о таком планируемом поведении. ФАС также сможет выдавать владельцам цифровых платформ предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Это будет происходить в случаях, когда они создают дискриминационные условия, навязывают контрагентам невыгодные условия договора, экономически или технологически необоснованно отказываются или уклоняются от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками), необоснованно устанавливают разные цены на один и тот же товар. Также уточняются условия, при которых биржевая цена товара не признается монопольно высокой. Сейчас компания, занимающая доминирующее положение на рынке, должна соблюдать для этого ряд требований (продавать на бирже не менее определенного объема товара, равномерно распределять этот объем по торговым сессиям в течение месяца, предоставлять бирже список аффилированных лиц, не препятствовать доступу на рынок других компаний и т.д.). Согласно новому закону, теперь в этих требованиях будут учитываться сделки и объем продаваемого на бирже товара не только такой компании, но и лиц, входящих с ней в одну группу, и (или) участников торгов, действующих в интересах и за счет такой компании или этих лиц. По мнению бюджетного комитета СФ, указанные изменения будут способствовать более быстрому реагированию Федеральной антимонопольной службы на сигналы рынка и повышению эффективности антимонопольного регулирования. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240927/fas-1975015404.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Сенаторы расширили полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары

Совфед расширил полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкТабличка ФАС
Табличка ФАС - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, расширяющий полномочия ФАС по вынесению предостережений о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства и завышения цен на товары в РФ.
Сейчас ФАС вправе направлять должностным лицам компаний и органов власти разных уровней предостережения о недопустимости публичных заявлений о планируемом поведении на товарном рынке, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Закон дает службе аналогичные полномочия и при наличии "достоверной информации" о таком планируемом поведении.
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ФАС также сможет выдавать владельцам цифровых платформ предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Это будет происходить в случаях, когда они создают дискриминационные условия, навязывают контрагентам невыгодные условия договора, экономически или технологически необоснованно отказываются или уклоняются от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками), необоснованно устанавливают разные цены на один и тот же товар.
Также уточняются условия, при которых биржевая цена товара не признается монопольно высокой. Сейчас компания, занимающая доминирующее положение на рынке, должна соблюдать для этого ряд требований (продавать на бирже не менее определенного объема товара, равномерно распределять этот объем по торговым сессиям в течение месяца, предоставлять бирже список аффилированных лиц, не препятствовать доступу на рынок других компаний и т.д.).
Согласно новому закону, теперь в этих требованиях будут учитываться сделки и объем продаваемого на бирже товара не только такой компании, но и лиц, входящих с ней в одну группу, и (или) участников торгов, действующих в интересах и за счет такой компании или этих лиц.
По мнению бюджетного комитета СФ, указанные изменения будут способствовать более быстрому реагированию Федеральной антимонопольной службы на сигналы рынка и повышению эффективности антимонопольного регулирования.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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