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Махонин на петербургском форуме рассказал о сотрудничестве с "Газпромом" - РИА Новости, 09.10.2024
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16:07 09.10.2024
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Махонин на петербургском форуме рассказал о сотрудничестве с "Газпромом"
Махонин на петербургском форуме рассказал о сотрудничестве с "Газпромом" - РИА Новости, 09.10.2024
Махонин на петербургском форуме рассказал о сотрудничестве с "Газпромом"
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в среду принял участие в совещании по вопросам технологического развития ПАО "Газпром" в рамках 13-го Петербургского... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:07
2024-10-09T16:07
пермский край
россия
дмитрий махонин
газпром
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в среду принял участие в совещании по вопросам технологического развития ПАО "Газпром" в рамках 13-го Петербургского Международного газового форума, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава Прикамья представил опыт развития промышленной кооперации региона и результаты сотрудничества с компаниями холдинга.Махонин подчеркнул, что Пермский край и компания сотрудничают уже более 30 лет. Сегодня холдинг является головным заказчиком и стратегическим партнером для целого ряда отраслей промышленности Прикамья.Так, в рамках промкооперации предприятия региона выполняют заказы 47 российских и зарубежных холдингов. Объем контрактации с заказчиками за последние пять лет составляет более 600 миллиардов рублей.Кроме того, важно, что проекты в рамках кооперации сосредоточены в тех отраслях, которые вносят наибольший вклад в экономику региона – нефтегазовое и энергетическое машиностроение, ТЭК, химия и нефтехимия, металлургия.С 2022 года в промкооперацию вовлечены Пермский научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" и ведущие университеты Прикамья. Благодаря этому ведется работа по совместным научным разработкам, что позволяет ориентироваться на создание конкретных технологических решений под нужды предприятий. Это способствует более эффективной работе по достижению технологического лидерства – задача, которую ранее поставил президент России Владимир Путин.Помимо этого, развитию промкооперации способствует налаживание взаимодействия с зарубежными партнерами из дружественных стран. Сотрудничество выстраивается в рамках взаимных бизнес-миссий и благодаря участию в промышленных выставках и форумах.Для удобства партнеров создан Портал промышленной кооперации. На нем компании, заинтересованные в сотрудничестве, могут познакомиться с каталогом, в котором размещено более 3 тысяч видов продукции.Отдельно губернатор отметил, что в последние годы благодаря сотрудничеству региона и компании "Газпром" удалось существенно нарастить темпы строительства газовой инфраструктуры. Сейчас в регионе строятся 55 межпоселковых газопроводов. Объект, в том числе, возводится в Красновишерском и Чердынском округах, где ранее голубого топлива никогда не было.
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пермский край, россия, дмитрий махонин, газпром
Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Газпром

Махонин на петербургском форуме рассказал о сотрудничестве с "Газпромом"

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края Дмитрий Махонин и Алексей Миллер
Дмитрий Махонин и Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в среду принял участие в совещании по вопросам технологического развития ПАО "Газпром" в рамках 13-го Петербургского Международного газового форума, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава Прикамья представил опыт развития промышленной кооперации региона и результаты сотрудничества с компаниями холдинга.
Махонин подчеркнул, что Пермский край и компания сотрудничают уже более 30 лет. Сегодня холдинг является головным заказчиком и стратегическим партнером для целого ряда отраслей промышленности Прикамья.
Так, в рамках промкооперации предприятия региона выполняют заказы 47 российских и зарубежных холдингов. Объем контрактации с заказчиками за последние пять лет составляет более 600 миллиардов рублей.
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Кроме того, важно, что проекты в рамках кооперации сосредоточены в тех отраслях, которые вносят наибольший вклад в экономику региона – нефтегазовое и энергетическое машиностроение, ТЭК, химия и нефтехимия, металлургия.
С 2022 года в промкооперацию вовлечены Пермский научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" и ведущие университеты Прикамья. Благодаря этому ведется работа по совместным научным разработкам, что позволяет ориентироваться на создание конкретных технологических решений под нужды предприятий. Это способствует более эффективной работе по достижению технологического лидерства – задача, которую ранее поставил президент России Владимир Путин.
Помимо этого, развитию промкооперации способствует налаживание взаимодействия с зарубежными партнерами из дружественных стран. Сотрудничество выстраивается в рамках взаимных бизнес-миссий и благодаря участию в промышленных выставках и форумах.
Для удобства партнеров создан Портал промышленной кооперации. На нем компании, заинтересованные в сотрудничестве, могут познакомиться с каталогом, в котором размещено более 3 тысяч видов продукции.
Отдельно губернатор отметил, что в последние годы благодаря сотрудничеству региона и компании "Газпром" удалось существенно нарастить темпы строительства газовой инфраструктуры. Сейчас в регионе строятся 55 межпоселковых газопроводов. Объект, в том числе, возводится в Красновишерском и Чердынском округах, где ранее голубого топлива никогда не было.
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Пермский крайРоссияДмитрий МахонинГазпром
 
 
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