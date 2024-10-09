https://ria.ru/20241009/skoraja-1977270218.html

В Саратовской области машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП

В Саратовской области машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП - РИА Новости, 09.10.2024

В Саратовской области машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП

Автомобиль скорой медицинской помощи врезался в опору линии электропередачи в Саратовской области и опрокинулся, в результате пострадали два человека, сообщили... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:35

2024-10-09T18:35

2024-10-09T18:35

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи врезался в опору линии электропередачи в Саратовской области и опрокинулся, в результате пострадали два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло вблизи села Ольшанка Аркадакского района. "По предварительным данным, водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем УАЗ скорой медицинской помощи, в пути следования допустил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель и пассажирка 1966 года рождения с травмами были госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе управления. В пресс-службе регионального минздрава уточнили РИА Новости, что в момент ДТП в автомобиле находились водитель и фельдшер. "Пострадавших двое. Водитель и фельдшер в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в одно из отделений районной больницы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20241008/gruzovik-1977032185.html

https://ria.ru/20240706/dtp-1957948755.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область