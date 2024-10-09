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В Саратовской области машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП - РИА Новости, 09.10.2024
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18:35 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/skoraja-1977270218.html
В Саратовской области машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП
В Саратовской области машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП - РИА Новости, 09.10.2024
В Саратовской области машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП
Автомобиль скорой медицинской помощи врезался в опору линии электропередачи в Саратовской области и опрокинулся, в результате пострадали два человека, сообщили... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:35
2024-10-09T18:35
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи врезался в опору линии электропередачи в Саратовской области и опрокинулся, в результате пострадали два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло вблизи села Ольшанка Аркадакского района. "По предварительным данным, водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем УАЗ скорой медицинской помощи, в пути следования допустил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель и пассажирка 1966 года рождения с травмами были госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе управления. В пресс-службе регионального минздрава уточнили РИА Новости, что в момент ДТП в автомобиле находились водитель и фельдшер. "Пострадавших двое. Водитель и фельдшер в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в одно из отделений районной больницы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20241008/gruzovik-1977032185.html
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происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП

ГИБДД: в Саратовской области машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи врезался в опору линии электропередачи в Саратовской области и опрокинулся, в результате пострадали два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло вблизи села Ольшанка Аркадакского района.
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"По предварительным данным, водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем УАЗ скорой медицинской помощи, в пути следования допустил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель и пассажирка 1966 года рождения с травмами были госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
В пресс-службе регионального минздрава уточнили РИА Новости, что в момент ДТП в автомобиле находились водитель и фельдшер.
"Пострадавших двое. Водитель и фельдшер в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в одно из отделений районной больницы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
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