https://ria.ru/20241009/skandal-1977079914.html

Захарова прокомментировала скандал вокруг рэпера P. Diddy

Захарова прокомментировала скандал вокруг рэпера P. Diddy - РИА Новости, 09.10.2024

Захарова прокомментировала скандал вокруг рэпера P. Diddy

Преступления рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, говорит о системном характере криминальной жизни американских звезд, заявила... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T03:14

2024-10-09T03:14

2024-10-09T12:07

россия

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Преступления рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, говорит о системном характере криминальной жизни американских звезд, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Russia Today.По ее словам, скандальные американские артисты замешаны в выстроенной десятилетиями преступной системе, в центре которой прежде всего находится насилие над детьми, в том числе педофилия.Дипломат добавила, что эта система имела мафиозно-клановую структуру, в которой также принимало участие политико-государственное сообщество. "Американским властям следовало бы заняться наведением порядка у себя дома <...> и не стоило бы бороться с журналистами", — отметила Захарова.Дипломат добавила, что США нужно обратить внимание на действующую у них преступную группировку "вурдалаков".Против рэпера P. Diddy неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В феврале стало известно, что иск о сексуальном насилии против Шона Комбса подала американская певица Кассандра Вентура. Позднее сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах.

https://ria.ru/20240616/reper-1953263570.html

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россия, мария захарова, в мире