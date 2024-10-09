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Захарова прокомментировала скандал вокруг рэпера P. Diddy - РИА Новости, 09.10.2024
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03:14 09.10.2024 (обновлено: 12:07 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/skandal-1977079914.html
Захарова прокомментировала скандал вокруг рэпера P. Diddy
Захарова прокомментировала скандал вокруг рэпера P. Diddy - РИА Новости, 09.10.2024
Захарова прокомментировала скандал вокруг рэпера P. Diddy
Преступления рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, говорит о системном характере криминальной жизни американских звезд, заявила... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T03:14
2024-10-09T12:07
россия
мария захарова
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Преступления рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, говорит о системном характере криминальной жизни американских звезд, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Russia Today.По ее словам, скандальные американские артисты замешаны в выстроенной десятилетиями преступной системе, в центре которой прежде всего находится насилие над детьми, в том числе педофилия.Дипломат добавила, что эта система имела мафиозно-клановую структуру, в которой также принимало участие политико-государственное сообщество. "Американским властям следовало бы заняться наведением порядка у себя дома &lt;...&gt; и не стоило бы бороться с журналистами", — отметила Захарова.Дипломат добавила, что США нужно обратить внимание на действующую у них преступную группировку "вурдалаков".Против рэпера P. Diddy неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В феврале стало известно, что иск о сексуальном насилии против Шона Комбса подала американская певица Кассандра Вентура. Позднее сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах.
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россия, мария захарова, в мире
Россия, Мария Захарова, В мире
Захарова прокомментировала скандал вокруг рэпера P. Diddy

Захарова о деле P. Diddy: США стоит заняться вурдалаками, насилующими детей

© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Преступления рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, говорит о системном характере криминальной жизни американских звезд, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Russia Today.
По ее словам, скандальные американские артисты замешаны в выстроенной десятилетиями преступной системе, в центре которой прежде всего находится насилие над детьми, в том числе педофилия.
Дипломат добавила, что эта система имела мафиозно-клановую структуру, в которой также принимало участие политико-государственное сообщество.
«
"Американским властям следовало бы заняться наведением порядка у себя дома <...> и не стоило бы бороться с журналистами", — отметила Захарова.
Дипломат добавила, что США нужно обратить внимание на действующую у них преступную группировку "вурдалаков".
Против рэпера P. Diddy неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В феврале стало известно, что иск о сексуальном насилии против Шона Комбса подала американская певица Кассандра Вентура. Позднее сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах.
Американский рэпер Шон Комбс (Diddy) - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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