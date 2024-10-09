Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал философа Синеокую* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/sineokaya-1977248939.html
Суд оштрафовал философа Синеокую* на 50 тысяч рублей
Суд оштрафовал философа Синеокую* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 09.10.2024
Суд оштрафовал философа Синеокую* на 50 тысяч рублей
Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей философа Юлию Синеокую* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:50
2024-10-09T16:50
россия
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей философа Юлию Синеокую* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. “Постановлением Бутырского районного суда города Москвы Синеокая* Юлия Вадимовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей”, - рассказал собеседник агентства. Минюст внёс её в реестр иностранных агентов в феврале. Как сообщало министерство, философ Юлия Синеокая* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241008/inoagent-1976866833.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Суд оштрафовал философа Синеокую* на 50 тысяч рублей

Суд оштрафовал философа-иноагента Юлию Синеокую на 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей философа Юлию Синеокую* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
“Постановлением Бутырского районного суда города Москвы Синеокая* Юлия Вадимовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей”, - рассказал собеседник агентства.
Минюст внёс её в реестр иностранных агентов в феврале. Как сообщало министерство, философ Юлия Синеокая* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Евгений Понасенков* - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Мосгорсуд оставил Понасенкова* в списке иноагентов
8 октября, 02:09
 
РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала