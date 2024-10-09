https://ria.ru/20241009/sineokaya-1977248939.html
Суд оштрафовал философа Синеокую* на 50 тысяч рублей
Суд оштрафовал философа Синеокую* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 09.10.2024
Суд оштрафовал философа Синеокую* на 50 тысяч рублей
Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей философа Юлию Синеокую* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:50
2024-10-09T16:50
2024-10-09T16:50
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей философа Юлию Синеокую* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. “Постановлением Бутырского районного суда города Москвы Синеокая* Юлия Вадимовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей”, - рассказал собеседник агентства. Минюст внёс её в реестр иностранных агентов в феврале. Как сообщало министерство, философ Юлия Синеокая* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Суд оштрафовал философа Синеокую* на 50 тысяч рублей
Суд оштрафовал философа-иноагента Юлию Синеокую на 50 тысяч рублей
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей философа Юлию Синеокую* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
“Постановлением Бутырского районного суда города Москвы Синеокая* Юлия Вадимовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ
. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей”, - рассказал собеседник агентства.
Минюст внёс её в реестр иностранных агентов в феврале. Как сообщало министерство, философ Юлия Синеокая* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента