https://ria.ru/20241009/shishkarev-1977248556.html

Основатель ГК "Дело" Шишкарев вошел в состав Правления РСПП

Основатель ГК "Дело" Шишкарев вошел в состав Правления РСПП - РИА Новости, 09.10.2024

Основатель ГК "Дело" Шишкарев вошел в состав Правления РСПП

Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев избран в состав Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:47

2024-10-09T16:47

2024-10-09T16:47

россия

сергей шишкарев

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев избран в состав Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба компании. Соответствующее решение поддержали члены Правления на заседании в среду. В рамках работы руководящего органа РСПП Сергей Шишкарев сосредоточится на комплексной поддержке развития логистической отрасли России, говорится в сообщении. РСПП – общероссийская организация, объединяющая тысячи крупнейших компаний – представителей промышленных, научных и финансовых организаций во всех регионах России. Союз консолидирует их усилия, направленные на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса. Правление РСПП осуществляет общее руководство деятельностью Союза. ГК "Дело" с 2021 года является членом РСПП, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240925/eksport-1974677770.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей шишкарев, российский союз промышленников и предпринимателей