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Основатель ГК "Дело" Шишкарев вошел в состав Правления РСПП
Основатель ГК "Дело" Шишкарев вошел в состав Правления РСПП - РИА Новости, 09.10.2024
Основатель ГК "Дело" Шишкарев вошел в состав Правления РСПП
Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев избран в состав Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:47
2024-10-09T16:47
2024-10-09T16:47
россия
сергей шишкарев
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев избран в состав Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба компании. Соответствующее решение поддержали члены Правления на заседании в среду. В рамках работы руководящего органа РСПП Сергей Шишкарев сосредоточится на комплексной поддержке развития логистической отрасли России, говорится в сообщении. РСПП – общероссийская организация, объединяющая тысячи крупнейших компаний – представителей промышленных, научных и финансовых организаций во всех регионах России. Союз консолидирует их усилия, направленные на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса. Правление РСПП осуществляет общее руководство деятельностью Союза. ГК "Дело" с 2021 года является членом РСПП, напомнили в пресс-службе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шишкарев, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Сергей Шишкарев, Российский союз промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев избран в состав Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба компании.
Соответствующее решение поддержали члены Правления на заседании в среду.
В рамках работы руководящего органа РСПП Сергей Шишкарев сосредоточится на комплексной поддержке развития логистической отрасли России
, говорится в сообщении.
РСПП – общероссийская организация, объединяющая тысячи крупнейших компаний – представителей промышленных, научных и финансовых организаций во всех регионах России. Союз консолидирует их усилия, направленные на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса. Правление РСПП осуществляет общее руководство деятельностью Союза.
ГК "Дело" с 2021 года является членом РСПП, напомнили в пресс-службе.