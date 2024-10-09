При обстреле Шебекино пострадали три человека
Гладков: двое мужчин и женщина пострадали в Шебекино при обстреле ВСУ
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в городе Шебекино при украинском обстреле, раненной в лопатку женщине потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино в результате вражеского обстрела ранены три мирных жителя. Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго — осколочное ранение лопатки. Медики оказали им всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно. Женщину со слепым осколочным ранением лопатки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время она доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в городе повреждены 6 частных домовладений, 10 автомобилей. Кроме того, три беспилотника атаковали два промышленных предприятия.
"В селе Муром с беспилотника сброшены взрывные устройства. Различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, заборы и хозпостройки", - уточнил глава области.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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