https://ria.ru/20241009/shebekino-1977129505.html

При обстреле Шебекино пострадали три человека

При обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 09.10.2024

При обстреле Шебекино пострадали три человека

Три человека пострадали в городе Шебекино при украинском обстреле, раненной в лопатку женщине потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:05

2024-10-09T11:05

2024-10-09T11:18

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в городе Шебекино при украинском обстреле, раненной в лопатку женщине потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино в результате вражеского обстрела ранены три мирных жителя. Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго — осколочное ранение лопатки. Медики оказали им всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно. Женщину со слепым осколочным ранением лопатки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время она доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в городе повреждены 6 частных домовладений, 10 автомобилей. Кроме того, три беспилотника атаковали два промышленных предприятия."В селе Муром с беспилотника сброшены взрывные устройства. Различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, заборы и хозпостройки", - уточнил глава области.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия