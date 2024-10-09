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При обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 09.10.2024 (обновлено: 11:18 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/shebekino-1977129505.html
При обстреле Шебекино пострадали три человека
При обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 09.10.2024
При обстреле Шебекино пострадали три человека
Три человека пострадали в городе Шебекино при украинском обстреле, раненной в лопатку женщине потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:05
2024-10-09T11:18
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в городе Шебекино при украинском обстреле, раненной в лопатку женщине потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино в результате вражеского обстрела ранены три мирных жителя. Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго — осколочное ранение лопатки. Медики оказали им всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно. Женщину со слепым осколочным ранением лопатки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время она доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в городе повреждены 6 частных домовладений, 10 автомобилей. Кроме того, три беспилотника атаковали два промышленных предприятия."В селе Муром с беспилотника сброшены взрывные устройства. Различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, заборы и хозпостройки", - уточнил глава области.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле Шебекино пострадали три человека

Гладков: двое мужчин и женщина пострадали в Шебекино при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в городе Шебекино при украинском обстреле, раненной в лопатку женщине потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино в результате вражеского обстрела ранены три мирных жителя. Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго — осколочное ранение лопатки. Медики оказали им всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно. Женщину со слепым осколочным ранением лопатки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время она доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в городе повреждены 6 частных домовладений, 10 автомобилей. Кроме того, три беспилотника атаковали два промышленных предприятия.
"В селе Муром с беспилотника сброшены взрывные устройства. Различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, заборы и хозпостройки", - уточнил глава области.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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