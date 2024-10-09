https://ria.ru/20241009/sevastopol-1977076945.html

В Севастополе отменили ракетную опасность

В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.10.2024

В Севастополе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя четыре минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T01:03

2024-10-09T01:03

2024-10-09T01:03

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя четыре минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор опубликовал предупреждение о ракетной опасности в 0.54 мск, она продлилась четыре минуты. "Отбой опасности по баллистике", - написал он.

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия