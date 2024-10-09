https://ria.ru/20241009/sevastopol-1977076945.html
В Севастополе отменили ракетную опасность
В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.10.2024
В Севастополе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя четыре минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T01:03
2024-10-09T01:03
2024-10-09T01:03
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя четыре минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор опубликовал предупреждение о ракетной опасности в 0.54 мск, она продлилась четыре минуты. "Отбой опасности по баллистике", - написал он.
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РИА Новости
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе отменили ракетную опасность
В Севастополе отменили ракетную опасность спустя четыре минуты
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя четыре минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор опубликовал предупреждение о ракетной опасности в 0.54 мск, она продлилась четыре минуты.
"Отбой опасности по баллистике", - написал он.