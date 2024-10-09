https://ria.ru/20241009/saratov-1977179965.html

В Саратовской области пресекли деятельность проукраинской секты

В Саратовской области пресекли деятельность проукраинской секты - РИА Новости, 09.10.2024

В Саратовской области пресекли деятельность проукраинской секты

В Саратовской области пресекли деятельность региональной ячейки организованного на Украине псевдорелигиозного движения "АллатРа"*, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:35

2024-10-09T13:35

2024-10-09T14:39

происшествия

саратовская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

украина

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САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости. В Саратовской области пресекли деятельность региональной ячейки организованного на Украине псевдорелигиозного движения "АллатРа"*, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ России."УФСБ по Саратовской области во взаимодействии с УФСБ по 27-й ракетной армии выявлена и пресечена преступная деятельность региональной ячейки международного общественного движения "АллатРа"*, — говорится в заявлении. Как указали в ведомстве, при обысках на местах сбора и жительства лидеров и активных участников организации изъяли печатные агитационные материалы с ее символикой, а также литературу, внесенную в федеральный список экстремистских материалов.Уточняется, что подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности". По ней грозит до шести лет лишения свободы.*Организация, деятельность которой признана нежелательной в России.

https://ria.ru/20241009/pskov-1977200718.html

https://ria.ru/20241008/kavkaz-1976929486.html

https://ria.ru/20240918/tatarstan-1973326840.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыски в офисе ячейки проукраинской секты "АллатРа"* в Саратовской области ФСБ пресекла в Саратовской области деятельность ячейки проукраинской секты "АллатРа"*. У ее лидеров и активных участников в ходе обысков изъяли экстремистскую литературу. * движение признано в России нежелательной организацией 2024-10-09T13:35 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, украина