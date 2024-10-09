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В Саратовской области пресекли деятельность проукраинской секты - РИА Новости, 09.10.2024
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13:35 09.10.2024 (обновлено: 14:39 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/saratov-1977179965.html
В Саратовской области пресекли деятельность проукраинской секты
В Саратовской области пресекли деятельность проукраинской секты - РИА Новости, 09.10.2024
В Саратовской области пресекли деятельность проукраинской секты
В Саратовской области пресекли деятельность региональной ячейки организованного на Украине псевдорелигиозного движения "АллатРа"*, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:35
2024-10-09T14:39
происшествия
саратовская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
украина
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САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости. В Саратовской области пресекли деятельность региональной ячейки организованного на Украине псевдорелигиозного движения "АллатРа"*, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ России."УФСБ по Саратовской области во взаимодействии с УФСБ по 27-й ракетной армии выявлена и пресечена преступная деятельность региональной ячейки международного общественного движения "АллатРа"*, — говорится в заявлении. Как указали в ведомстве, при обысках на местах сбора и жительства лидеров и активных участников организации изъяли печатные агитационные материалы с ее символикой, а также литературу, внесенную в федеральный список экстремистских материалов.Уточняется, что подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности". По ней грозит до шести лет лишения свободы.*Организация, деятельность которой признана нежелательной в России.
https://ria.ru/20241009/pskov-1977200718.html
https://ria.ru/20241008/kavkaz-1976929486.html
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Обыски в офисе ячейки проукраинской секты "АллатРа"* в Саратовской области
ФСБ пресекла в Саратовской области деятельность ячейки проукраинской секты "АллатРа"*. У ее лидеров и активных участников в ходе обысков изъяли экстремистскую литературу. * движение признано в России нежелательной организацией
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происшествия, саратовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, украина
Происшествия, Саратовская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ, Украина
В Саратовской области пресекли деятельность проукраинской секты

В Саратовской области пресекли деятельность ячейки проукраинской секты "АллатРа"

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САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости. В Саратовской области пресекли деятельность региональной ячейки организованного на Украине псевдорелигиозного движения "АллатРа"*, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ России.
"УФСБ по Саратовской области во взаимодействии с УФСБ по 27-й ракетной армии выявлена и пресечена преступная деятельность региональной ячейки международного общественного движения "АллатРа"*, — говорится в заявлении.
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В августе прошлого года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность движения "АллатРа"*, чьи идеологи принуждают россиян к экстремизму. По данным надзорного ведомства, это основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и других странах. В нарушение требований законодательства оно занимается "миссионерской" деятельностью, при это не имея статуса религиозной организации.

Как указали в ведомстве, при обысках на местах сбора и жительства лидеров и активных участников организации изъяли печатные агитационные материалы с ее символикой, а также литературу, внесенную в федеральный список экстремистских материалов.
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Уточняется, что подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности". По ней грозит до шести лет лишения свободы.
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*Организация, деятельность которой признана нежелательной в России.
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФУкраина
 
 
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