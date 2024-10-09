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Пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл — Стамбул - РИА Новости, 09.10.2024
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12:56 09.10.2024 (обновлено: 23:53 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/samolet-1977164857.html
Пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл — Стамбул
Пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл — Стамбул - РИА Новости, 09.10.2024
Пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл — Стамбул
Капитан-пилот "Турецких авиалиний" скончался во время выполнения рейса Сиэтл — Стамбул, самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, сообщил представитель... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:56
2024-10-09T23:53
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Капитан-пилот "Турецких авиалиний" скончался во время выполнения рейса Сиэтл — Стамбул, самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, сообщил представитель авиакомпании Яхъя Устюн. "Ильчехин Пехливан, капитан-пилот нашего самолета типа Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс № TK204 по маршруту Сиэтл — Стамбул, потерял сознание во время полета. Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления", — написал Устюн в соцсети Х. Сообщается, что Пехливану было 59 лет. "Он прошел периодический медицинский осмотр в авиационном медицинском центре, уполномоченном Главным управлением гражданской авиации, и не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые помешали бы ему выполнять свои обязанности. Наш самолет решил совершить посадку в Нью-Йорке", — сообщил представитель.
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в мире, сиэтл, стамбул, нью-йорк (город), сша, турция, turkish airlines
В мире, Сиэтл, Стамбул, Нью-Йорк (город), США, Турция, Turkish Airlines
Пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл — Стамбул

Капитан-пилот "Турецких авиалиний" Пехливан умер во время рейса Сиэтл — Стамбул

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Стамбул из иллюминатора самолета "Турецких авиалиний"
Вид на Стамбул из иллюминатора самолета Турецких авиалиний - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Стамбул из иллюминатора самолета "Турецких авиалиний". Архивное фото
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Капитан-пилот "Турецких авиалиний" скончался во время выполнения рейса Сиэтл — Стамбул, самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, сообщил представитель авиакомпании Яхъя Устюн.
"Ильчехин Пехливан, капитан-пилот нашего самолета типа Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс № TK204 по маршруту Сиэтл — Стамбул, потерял сознание во время полета. Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления", — написал Устюн в соцсети Х.
Сообщается, что Пехливану было 59 лет.
"Он прошел периодический медицинский осмотр в авиационном медицинском центре, уполномоченном Главным управлением гражданской авиации, и не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые помешали бы ему выполнять свои обязанности. Наш самолет решил совершить посадку в Нью-Йорке", — сообщил представитель.
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