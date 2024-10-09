https://ria.ru/20241009/samolet-1977164857.html

Пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл — Стамбул

Пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл — Стамбул - РИА Новости, 09.10.2024

Пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл — Стамбул

Капитан-пилот "Турецких авиалиний" скончался во время выполнения рейса Сиэтл — Стамбул, самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, сообщил представитель... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:56

2024-10-09T12:56

2024-10-09T23:53

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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Капитан-пилот "Турецких авиалиний" скончался во время выполнения рейса Сиэтл — Стамбул, самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, сообщил представитель авиакомпании Яхъя Устюн. "Ильчехин Пехливан, капитан-пилот нашего самолета типа Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс № TK204 по маршруту Сиэтл — Стамбул, потерял сознание во время полета. Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления", — написал Устюн в соцсети Х. Сообщается, что Пехливану было 59 лет. "Он прошел периодический медицинский осмотр в авиационном медицинском центре, уполномоченном Главным управлением гражданской авиации, и не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые помешали бы ему выполнять свои обязанности. Наш самолет решил совершить посадку в Нью-Йорке", — сообщил представитель.

https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html

сиэтл

стамбул

нью-йорк (город)

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Ольга Фомченкова

в мире, сиэтл, стамбул, нью-йорк (город), сша, турция, turkish airlines