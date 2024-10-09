https://ria.ru/20241009/sakhel-1977133015.html

Российские военные атаковали исламистов в Сахеле и вернули тела вагнеровцев

Российские военные атаковали исламистов в Сахеле и вернули тела вагнеровцев - РИА Новости, 09.10.2024

Российские военные атаковали исламистов в Сахеле и вернули тела вагнеровцев

Вооруженные силы Мали (FAM, Forces armées maliennes) и российские военные провели успешную операцию против исламских боевиков в Сахеле, в результате которой... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:15

2024-10-09T11:15

2024-10-09T11:15

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Мали (FAM, Forces armées maliennes) и российские военные провели успешную операцию против исламских боевиков в Сахеле, в результате которой удалось вернуть тела попавших в засаду в июле россиян из группы "Вагнер", сообщил РИА Новости руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. "Малийские и российские военные провели 30 сентября успешную операцию против исламистов, которые в июле организовали засаду на россиян, [тогда] в результате неравного боя россияне понесли потери. Благодаря успешной операции в сентябре исламисты были разбиты, тела наших погибших товарищей возвращены на родину", - сказал Иванов. Ранее группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин, в результате которых были потери среди бойцов, погиб командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко (позывной "Пруд"). Согласно заявлению группы в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера", в первый день группа "Пруда" уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек. В связи с этим командованием ЧВК "Вагнер" было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий для оказания помощи 13-му штурмовому отряду. Отмечалось также, что 25 июля боевики вновь атаковали, но благодаря слаженным действиям бойцов группы "Вагнер" и малийских военнослужащих попытка нападения была отбита. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнер" и солдат FAMa.

https://ria.ru/20240730/vagner-1963047392.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964313688.html

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в мире, мали, сахель , россия