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Российские военные атаковали исламистов в Сахеле и вернули тела вагнеровцев - РИА Новости, 09.10.2024
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11:15 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/sakhel-1977133015.html
Российские военные атаковали исламистов в Сахеле и вернули тела вагнеровцев
Российские военные атаковали исламистов в Сахеле и вернули тела вагнеровцев - РИА Новости, 09.10.2024
Российские военные атаковали исламистов в Сахеле и вернули тела вагнеровцев
Вооруженные силы Мали (FAM, Forces armées maliennes) и российские военные провели успешную операцию против исламских боевиков в Сахеле, в результате которой... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:15
2024-10-09T11:15
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Мали (FAM, Forces armées maliennes) и российские военные провели успешную операцию против исламских боевиков в Сахеле, в результате которой удалось вернуть тела попавших в засаду в июле россиян из группы "Вагнер", сообщил РИА Новости руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. "Малийские и российские военные провели 30 сентября успешную операцию против исламистов, которые в июле организовали засаду на россиян, [тогда] в результате неравного боя россияне понесли потери. Благодаря успешной операции в сентябре исламисты были разбиты, тела наших погибших товарищей возвращены на родину", - сказал Иванов. Ранее группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин, в результате которых были потери среди бойцов, погиб командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко (позывной "Пруд"). Согласно заявлению группы в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера", в первый день группа "Пруда" уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек. В связи с этим командованием ЧВК "Вагнер" было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий для оказания помощи 13-му штурмовому отряду. Отмечалось также, что 25 июля боевики вновь атаковали, но благодаря слаженным действиям бойцов группы "Вагнер" и малийских военнослужащих попытка нападения была отбита. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнер" и солдат FAMa.
https://ria.ru/20240730/vagner-1963047392.html
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в мире, мали, сахель , россия
В мире, Мали, Сахель , Россия
Российские военные атаковали исламистов в Сахеле и вернули тела вагнеровцев

Глава СОМБ Иванов сообщил о возвращении тел погибших в Мали россиян из "Вагнера"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ
Штурмовые подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Мали (FAM, Forces armées maliennes) и российские военные провели успешную операцию против исламских боевиков в Сахеле, в результате которой удалось вернуть тела попавших в засаду в июле россиян из группы "Вагнер", сообщил РИА Новости руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
"Малийские и российские военные провели 30 сентября успешную операцию против исламистов, которые в июле организовали засаду на россиян, [тогда] в результате неравного боя россияне понесли потери. Благодаря успешной операции в сентябре исламисты были разбиты, тела наших погибших товарищей возвращены на родину", - сказал Иванов.
Боец группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Вагнер" в Мали столкнулся со спецназом НАТО, считает малийский политолог
30 июля, 23:44
Ранее группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин, в результате которых были потери среди бойцов, погиб командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко (позывной "Пруд").
Согласно заявлению группы в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера", в первый день группа "Пруда" уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек. В связи с этим командованием ЧВК "Вагнер" было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий для оказания помощи 13-му штурмовому отряду.
Отмечалось также, что 25 июля боевики вновь атаковали, но благодаря слаженным действиям бойцов группы "Вагнер" и малийских военнослужащих попытка нападения была отбита. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнер" и солдат FAMa.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Буданов* давно планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали, пишут СМИ
6 августа, 07:55
 
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