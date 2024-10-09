https://ria.ru/20241009/ryazan-1977244239.html

Нижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции

Нижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции - РИА Новости, 09.10.2024

Нижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии после масштабной реконструкции Нижнего городского парка в Рязани, работы в котором велись в рамках РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:35

2024-10-09T16:35

2024-10-09T16:35

рязанская область

рязань

павел малков

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РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии после масштабной реконструкции Нижнего городского парка в Рязани, работы в котором велись в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". "Новая жизнь Нижнего городского сада. Сегодня открыли это знаковое место после масштабной реконструкции. Парк стал современным и удобным, при этом сохранил свою особую атмосферу", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что работы проходили по нацпроекту "Жильё и городская среда". Парк поделили на зоны для прогулок и активного отдыха. Приведена в порядок входная группа, построен мост, обустроены пологие спуски для маломобильных граждан. Кроме того, в парке восстановлен амфитеатр, где будут проходить концерты и театральные постановки, обустроены смотровая площадка с качелями и спортплощадка. "Впервые в Рязани установили систему звукового сопровождения, которая наполнит пространство хорошей фоновой музыкой. Провели дополнительное озеленение, в том числе в парке появился самый большой в городе розарий – высадили более 250 кустов", - уточнил губернатор. По его словам, парк станет "территорией культуры" создаваемого маршрута "Рязань пешеходная". Единое пространство объединяет Рязанскую областную филармонию, художественный музей имени Пожалостина и Центр народного творчества. Территорию соединят пешеходными улицами с другими знаковыми местами.

https://ria.ru/20240925/malkov-1974724926.html

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рязань, павел малков