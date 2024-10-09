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Нижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции - РИА Новости, 09.10.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
16:35 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ryazan-1977244239.html
Нижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции
Нижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции - РИА Новости, 09.10.2024
Нижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии после масштабной реконструкции Нижнего городского парка в Рязани, работы в котором велись в рамках РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:35
2024-10-09T16:35
рязанская область
рязань
павел малков
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РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии после масштабной реконструкции Нижнего городского парка в Рязани, работы в котором велись в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". "Новая жизнь Нижнего городского сада. Сегодня открыли это знаковое место после масштабной реконструкции. Парк стал современным и удобным, при этом сохранил свою особую атмосферу", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что работы проходили по нацпроекту "Жильё и городская среда". Парк поделили на зоны для прогулок и активного отдыха. Приведена в порядок входная группа, построен мост, обустроены пологие спуски для маломобильных граждан. Кроме того, в парке восстановлен амфитеатр, где будут проходить концерты и театральные постановки, обустроены смотровая площадка с качелями и спортплощадка. "Впервые в Рязани установили систему звукового сопровождения, которая наполнит пространство хорошей фоновой музыкой. Провели дополнительное озеленение, в том числе в парке появился самый большой в городе розарий – высадили более 250 кустов", - уточнил губернатор. По его словам, парк станет "территорией культуры" создаваемого маршрута "Рязань пешеходная". Единое пространство объединяет Рязанскую областную филармонию, художественный музей имени Пожалостина и Центр народного творчества. Территорию соединят пешеходными улицами с другими знаковыми местами.
https://ria.ru/20240925/malkov-1974724926.html
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рязань, павел малков
Рязанская область, Рязань, Павел Малков

Нижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции

© Фото : Официальный сайт администрации города РязаниНижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции
Нижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Официальный сайт администрации города Рязани
Нижний городской парк открылся в Рязани после масштабной реконструкции
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РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии после масштабной реконструкции Нижнего городского парка в Рязани, работы в котором велись в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
"Новая жизнь Нижнего городского сада. Сегодня открыли это знаковое место после масштабной реконструкции. Парк стал современным и удобным, при этом сохранил свою особую атмосферу", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что работы проходили по нацпроекту "Жильё и городская среда". Парк поделили на зоны для прогулок и активного отдыха. Приведена в порядок входная группа, построен мост, обустроены пологие спуски для маломобильных граждан. Кроме того, в парке восстановлен амфитеатр, где будут проходить концерты и театральные постановки, обустроены смотровая площадка с качелями и спортплощадка.
"Впервые в Рязани установили систему звукового сопровождения, которая наполнит пространство хорошей фоновой музыкой. Провели дополнительное озеленение, в том числе в парке появился самый большой в городе розарий – высадили более 250 кустов", - уточнил губернатор.
По его словам, парк станет "территорией культуры" создаваемого маршрута "Рязань пешеходная". Единое пространство объединяет Рязанскую областную филармонию, художественный музей имени Пожалостина и Центр народного творчества. Территорию соединят пешеходными улицами с другими знаковыми местами.
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