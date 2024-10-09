https://ria.ru/20241009/rostekh-1977078716.html

В "Ростехе" назвали сроки запуска приложения "Онлайн-доска"

В "Ростехе" назвали сроки запуска приложения "Онлайн-доска" - РИА Новости, 09.10.2024

В "Ростехе" назвали сроки запуска приложения "Онлайн-доска"

Запуск мобильного приложения "Онлайн-доска" ожидается в конце текущего года или в первом квартале 2025 года, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T02:18

2024-10-09T02:18

2024-10-09T02:18

технологии

ростех

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Запуск мобильного приложения "Онлайн-доска" ожидается в конце текущего года или в первом квартале 2025 года, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Сейчас основные усилия направлены на оптимизацию веб-версии программы, но работы по разработке мобильного приложения уже стартовали. Надеемся осуществить их до конца года или максимум в первом квартале 2025 года", - отметили в корпорации. В "Ростехе" добавили, что полностью запустить веб-версию "Онлайн-доски", которая является российским аналогом Miro, планируется уже в декабре текущего года. "На данный момент имеется ряд вопросов к веб-версии, которые необходимо решить. В связи с этим в ближайшие дни откроем отдельный раздел на сайте, где будем делиться новостями о нововведениях в общий доступ, а также предоставим возможность для обратной связи с вопросами и пожеланиями", - заключили в госкорпорации. Отечественный сервис "Онлайн-доска" является виртуальным визуальным пространством по разработке проектов, стратегий, планирования рабочей недели и визуализации схем. Действия пользователей отображаются на платформе в реальном времени, таким образом можно работать в команде при решении сложных задач удаленно. В веб-приложении можно создавать фигуры и текст, хранить файлы разных форматов и даже проводить презентации.

https://ria.ru/20240926/avrora-1974749713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, ростех