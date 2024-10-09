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Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии, заявил Небензя - РИА Новости, 09.10.2024
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19:48 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/rossija-1977285446.html
Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии, заявил Небензя
Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии, заявил Небензя - РИА Новости, 09.10.2024
Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии, заявил Небензя
Россия не готова продлить мандат миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) на длительный срок, пока не будет утвержден ее новый руководитель, заявил постоянный... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:48
2024-10-09T19:48
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ООН, 9 окт – РИА Новости. Россия не готова продлить мандат миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) на длительный срок, пока не будет утвержден ее новый руководитель, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. "Сожалеем, что после ухода Абдулая Батили "переходный период" в ней затягивается. Все мы понимаем, что как бы ни старались его бывшие подчинённые, без полноценного, одобренного СБ ООН нового руководителя она не может в полной мере исполнять возложенные на неё важнейшие функции по сопровождению национального диалога. В этих условиях мы не можем согласиться на продление мандата МООНПЛ на длительный срок", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Россия, добавил Небензя, готова работать над скорейшим решением данного вопроса, а также ожидает от генсека ООН Антониу Гутерреша новых предложений по кандидатурам. "Для этого потребуется должный учёт мнений внутриливийских сторон и региональных игроков", – подытожил постпред РФ. Миссия ООН по поддержке в Ливии, среди прочего, поддерживает переходный процесс в стране, координирует оказание международной помощи и содействует борьбе с неконтролируемым оборотом оружия. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20240617/oon-1953306678.html
https://ria.ru/20240820/polyanskiy-1967403364.html
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в мире, россия, ливия, триполи, василий небензя, антониу гутерреш, муаммар каддафи, оон
В мире, Россия, Ливия, Триполи, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, Муаммар Каддафи, ООН
Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии, заявил Небензя

Небензя: Россия не готова продлить мандат миссии ООН по поддержке в Ливии

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 9 окт – РИА Новости. Россия не готова продлить мандат миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) на длительный срок, пока не будет утвержден ее новый руководитель, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
"Сожалеем, что после ухода Абдулая Батили "переходный период" в ней затягивается. Все мы понимаем, что как бы ни старались его бывшие подчинённые, без полноценного, одобренного СБ ООН нового руководителя она не может в полной мере исполнять возложенные на неё важнейшие функции по сопровождению национального диалога. В этих условиях мы не можем согласиться на продление мандата МООНПЛ на длительный срок", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
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Россия, добавил Небензя, готова работать над скорейшим решением данного вопроса, а также ожидает от генсека ООН Антониу Гутерреша новых предложений по кандидатурам.
"Для этого потребуется должный учёт мнений внутриливийских сторон и региональных игроков", – подытожил постпред РФ.
Миссия ООН по поддержке в Ливии, среди прочего, поддерживает переходный процесс в стране, координирует оказание международной помощи и содействует борьбе с неконтролируемым оборотом оружия.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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