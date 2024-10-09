Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии, заявил Небензя
Небензя: Россия не готова продлить мандат миссии ООН по поддержке в Ливии
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 9 окт – РИА Новости. Россия не готова продлить мандат миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) на длительный срок, пока не будет утвержден ее новый руководитель, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
"Сожалеем, что после ухода Абдулая Батили "переходный период" в ней затягивается. Все мы понимаем, что как бы ни старались его бывшие подчинённые, без полноценного, одобренного СБ ООН нового руководителя она не может в полной мере исполнять возложенные на неё важнейшие функции по сопровождению национального диалога. В этих условиях мы не можем согласиться на продление мандата МООНПЛ на длительный срок", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Россия, добавил Небензя, готова работать над скорейшим решением данного вопроса, а также ожидает от генсека ООН Антониу Гутерреша новых предложений по кандидатурам.
"Для этого потребуется должный учёт мнений внутриливийских сторон и региональных игроков", – подытожил постпред РФ.
Миссия ООН по поддержке в Ливии, среди прочего, поддерживает переходный процесс в стране, координирует оказание международной помощи и содействует борьбе с неконтролируемым оборотом оружия.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.