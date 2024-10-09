https://ria.ru/20241009/roskosmos-1977245864.html

"Роскосмос" опубликовал снимок урагана "Милтон" со спутника

"Роскосмос" опубликовал снимок урагана "Милтон" со спутника - РИА Новости, 09.10.2024

"Роскосмос" опубликовал снимок урагана "Милтон" со спутника

"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале снимок урагана "Милтон" со спутника. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:41

2024-10-09T16:41

2024-10-09T16:41

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале снимок урагана "Милтон" со спутника. "Самый разрушительный: ураган "Милтон" на снимке спутника "Электро-Л", - говорится в сообщении. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, надвигающийся на Флориду циклон мощнее "Катрины" - самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в 2005 году.

https://ria.ru/20241009/milton-1977178628.html

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в мире, космос - риа наука, флорида, сша, тампа, джо байден, роман вильфанд, роскосмос, гидрометцентр