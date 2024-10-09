https://ria.ru/20241009/roskomnadzor-1977097594.html
Сайт Роскомнадзора восстановил работу
Сайт Роскомнадзора восстановил работу - РИА Новости, 09.10.2024
Сайт Роскомнадзора восстановил работу
Сайт Роскомнадзора восстановил работу, страница загружается на мобильных устройствах, работает в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:43
2024-10-09T09:43
2024-10-09T09:44
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сайт Роскомнадзора восстановил работу, страница загружается на мобильных устройствах, работает в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Накануне сайт перестал работать у некоторых россиян: у части пользователей не загружалась страница, у кого-то сайт выдавал ошибку. Позже ведомство заявило РИА Новости, что на ресурсы Роскомнадзора фиксируются DDoS-атаки, однако своих целей они не достигают. Там добавили, что основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей. Агентство направило запрос в Роскомнадзор.
https://ria.ru/20240919/reestr-1973650981.html
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РИА Новости
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Сайт Роскомнадзора восстановил работу
Сайт Роскомнадзора работает в штатном режиме
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сайт Роскомнадзора восстановил работу, страница загружается на мобильных устройствах, работает в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне сайт перестал работать у некоторых россиян: у части пользователей не загружалась страница, у кого-то сайт выдавал ошибку.
Позже ведомство заявило РИА Новости, что на ресурсы Роскомнадзора фиксируются DDoS-атаки, однако своих целей они не достигают. Там добавили, что основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей.
Агентство направило запрос в Роскомнадзор.