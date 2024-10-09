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Сайт Роскомнадзора восстановил работу - РИА Новости, 09.10.2024
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09:43 09.10.2024 (обновлено: 09:44 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/roskomnadzor-1977097594.html
Сайт Роскомнадзора восстановил работу
Сайт Роскомнадзора восстановил работу - РИА Новости, 09.10.2024
Сайт Роскомнадзора восстановил работу
Сайт Роскомнадзора восстановил работу, страница загружается на мобильных устройствах, работает в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:43
2024-10-09T09:44
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сайт Роскомнадзора восстановил работу, страница загружается на мобильных устройствах, работает в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Накануне сайт перестал работать у некоторых россиян: у части пользователей не загружалась страница, у кого-то сайт выдавал ошибку. Позже ведомство заявило РИА Новости, что на ресурсы Роскомнадзора фиксируются DDoS-атаки, однако своих целей они не достигают. Там добавили, что основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей. Агентство направило запрос в Роскомнадзор.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Сайт Роскомнадзора восстановил работу

Сайт Роскомнадзора работает в штатном режиме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сайт Роскомнадзора восстановил работу, страница загружается на мобильных устройствах, работает в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне сайт перестал работать у некоторых россиян: у части пользователей не загружалась страница, у кого-то сайт выдавал ошибку.
Позже ведомство заявило РИА Новости, что на ресурсы Роскомнадзора фиксируются DDoS-атаки, однако своих целей они не достигают. Там добавили, что основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей.
Агентство направило запрос в Роскомнадзор.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Специалисты не нашли уязвимостей на сайте реестра электронных повесток
19 сентября, 14:53
 
ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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