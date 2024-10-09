Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ показал справочник о патентном ландшафте на международной конференции - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 09.10.2024 (обновлено: 11:20 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/rets-1977132907.html
РЭЦ показал справочник о патентном ландшафте на международной конференции
РЭЦ показал справочник о патентном ландшафте на международной конференции - РИА Новости, 09.10.2024
РЭЦ показал справочник о патентном ландшафте на международной конференции
Справочник о патентном ландшафте, разработанный специально для "Базы знаний экспортера", презентовал директор по развитию партнерской инфраструктуры и... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:15
2024-10-09T11:20
экономика
россия
москва
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Справочник о патентном ландшафте, разработанный специально для "Базы знаний экспортера", презентовал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Артур Завьялов на 28 международной научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность – основа инновационной экономики: приоритеты и механизмы научно-технологического развития", сообщает центр. В своем выступлении Завьялов отметил, что справочник "Патентный ландшафт" предоставляет компаниям уникальную возможность оценить активность развития рынка используемых технологий и сравнить свой интеллектуальный потенциал с другими участниками."Этот эксклюзивный материал собрал информацию по 12 перспективным странам и 10 наиболее востребованным отраслям. Теперь предприниматели смогут правильно ориентироваться в своих разработках и инновационных технических решениях на рынках различных стран", - сказал он.В частности, экспортеры смогут найти в справочнике информацию для сравнения и оценки: соотношения лидеров, аутсайдеров и наиболее перспективных участников рынка или технологий. Это позволит экспортерам понимать, где наибольшая активность рынка, его монополизация, а где вообще отсутствует запатентованная технология. Такая информация поможет принимать обоснованные решения и выбирать наиболее перспективные направления для разработок и инвестиций.Завьялов в своем выступлении также обозначил важность защиты от недобросовестной конкуренции и представил линейку продуктов, предлагаемых для защиты интеллектуальной собственности РЭЦ. Так, он рассказал об услугах, доступных на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт", которые помогают экспортерам эффективно защищать свои инновации и разработки.Конференция "Интеллектуальная собственность - основа инновационной экономики: приоритеты и механизмы научно-технологического развития" проходила 8 и 9 октября в Москве, ее организатор - Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Конференция включала в себя стратегические сессии, панельные дискуссии, тематические секции и круглые столы, на которых эксперты обсуждали ключевые направления поддержки деятельности по созданию и внедрению технологических инноваций, включая аспекты международного сотрудничества.В "Базе знаний экспортера" представлено более 300 мультимедийных материалов по самым различным вопросам внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Экспортеры могут найти актуальную информацию о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике, а также о возможностях экспорта через маркетплейсы и других важных аспектах внешней торговли. Также доступны данные о целесообразных направлениях экспорта, нерекомендуемых направлениях ВЭД и о том, куда лучше инвестировать ресурсы при создании нового изделия или технологии. Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный для всех зарегистрированных пользователей на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20241008/eksport--1976901292.html
https://ria.ru/20241007/sotrudnichestvo-1976813104.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b126126e4787f0cef780f7a4135e6c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Москва, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ показал справочник о патентном ландшафте на международной конференции

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Справочник о патентном ландшафте, разработанный специально для "Базы знаний экспортера", презентовал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Артур Завьялов на 28 международной научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность – основа инновационной экономики: приоритеты и механизмы научно-технологического развития", сообщает центр.
В своем выступлении Завьялов отметил, что справочник "Патентный ландшафт" предоставляет компаниям уникальную возможность оценить активность развития рынка используемых технологий и сравнить свой интеллектуальный потенциал с другими участниками.
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Влияние частных и госпартнерств на экспорт обсудят на "Сделано в России"
8 октября, 10:22
"Этот эксклюзивный материал собрал информацию по 12 перспективным странам и 10 наиболее востребованным отраслям. Теперь предприниматели смогут правильно ориентироваться в своих разработках и инновационных технических решениях на рынках различных стран", - сказал он.
В частности, экспортеры смогут найти в справочнике информацию для сравнения и оценки: соотношения лидеров, аутсайдеров и наиболее перспективных участников рынка или технологий. Это позволит экспортерам понимать, где наибольшая активность рынка, его монополизация, а где вообще отсутствует запатентованная технология. Такая информация поможет принимать обоснованные решения и выбирать наиболее перспективные направления для разработок и инвестиций.
Завьялов в своем выступлении также обозначил важность защиты от недобросовестной конкуренции и представил линейку продуктов, предлагаемых для защиты интеллектуальной собственности РЭЦ. Так, он рассказал об услугах, доступных на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт", которые помогают экспортерам эффективно защищать свои инновации и разработки.
Конференция "Интеллектуальная собственность - основа инновационной экономики: приоритеты и механизмы научно-технологического развития" проходила 8 и 9 октября в Москве, ее организатор - Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Конференция включала в себя стратегические сессии, панельные дискуссии, тематические секции и круглые столы, на которых эксперты обсуждали ключевые направления поддержки деятельности по созданию и внедрению технологических инноваций, включая аспекты международного сотрудничества.
В "Базе знаний экспортера" представлено более 300 мультимедийных материалов по самым различным вопросам внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Экспортеры могут найти актуальную информацию о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике, а также о возможностях экспорта через маркетплейсы и других важных аспектах внешней торговли. Также доступны данные о целесообразных направлениях экспорта, нерекомендуемых направлениях ВЭД и о том, куда лучше инвестировать ресурсы при создании нового изделия или технологии. Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный для всех зарегистрированных пользователей на сайте РЭЦ.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Российские компании обсудили с азербайджанскими партнерами стройпроекты
7 октября, 16:51
 
ЭкономикаРоссияМоскваРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала