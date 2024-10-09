https://ria.ru/20241009/rets-1977132907.html
РЭЦ показал справочник о патентном ландшафте на международной конференции
РЭЦ показал справочник о патентном ландшафте на международной конференции - РИА Новости, 09.10.2024
РЭЦ показал справочник о патентном ландшафте на международной конференции
Справочник о патентном ландшафте, разработанный специально для "Базы знаний экспортера", презентовал директор по развитию партнерской инфраструктуры и... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:15
2024-10-09T11:15
2024-10-09T11:20
экономика
россия
москва
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Справочник о патентном ландшафте, разработанный специально для "Базы знаний экспортера", презентовал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Артур Завьялов на 28 международной научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность – основа инновационной экономики: приоритеты и механизмы научно-технологического развития", сообщает центр. В своем выступлении Завьялов отметил, что справочник "Патентный ландшафт" предоставляет компаниям уникальную возможность оценить активность развития рынка используемых технологий и сравнить свой интеллектуальный потенциал с другими участниками."Этот эксклюзивный материал собрал информацию по 12 перспективным странам и 10 наиболее востребованным отраслям. Теперь предприниматели смогут правильно ориентироваться в своих разработках и инновационных технических решениях на рынках различных стран", - сказал он.В частности, экспортеры смогут найти в справочнике информацию для сравнения и оценки: соотношения лидеров, аутсайдеров и наиболее перспективных участников рынка или технологий. Это позволит экспортерам понимать, где наибольшая активность рынка, его монополизация, а где вообще отсутствует запатентованная технология. Такая информация поможет принимать обоснованные решения и выбирать наиболее перспективные направления для разработок и инвестиций.Завьялов в своем выступлении также обозначил важность защиты от недобросовестной конкуренции и представил линейку продуктов, предлагаемых для защиты интеллектуальной собственности РЭЦ. Так, он рассказал об услугах, доступных на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт", которые помогают экспортерам эффективно защищать свои инновации и разработки.Конференция "Интеллектуальная собственность - основа инновационной экономики: приоритеты и механизмы научно-технологического развития" проходила 8 и 9 октября в Москве, ее организатор - Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Конференция включала в себя стратегические сессии, панельные дискуссии, тематические секции и круглые столы, на которых эксперты обсуждали ключевые направления поддержки деятельности по созданию и внедрению технологических инноваций, включая аспекты международного сотрудничества.В "Базе знаний экспортера" представлено более 300 мультимедийных материалов по самым различным вопросам внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Экспортеры могут найти актуальную информацию о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике, а также о возможностях экспорта через маркетплейсы и других важных аспектах внешней торговли. Также доступны данные о целесообразных направлениях экспорта, нерекомендуемых направлениях ВЭД и о том, куда лучше инвестировать ресурсы при создании нового изделия или технологии. Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный для всех зарегистрированных пользователей на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20241008/eksport--1976901292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Москва, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Справочник о патентном ландшафте, разработанный специально для "Базы знаний экспортера", презентовал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Артур Завьялов на 28 международной научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность – основа инновационной экономики: приоритеты и механизмы научно-технологического развития", сообщает центр.
В своем выступлении Завьялов отметил, что справочник "Патентный ландшафт" предоставляет компаниям уникальную возможность оценить активность развития рынка используемых технологий и сравнить свой интеллектуальный потенциал с другими участниками.
"Этот эксклюзивный материал собрал информацию по 12 перспективным странам и 10 наиболее востребованным отраслям. Теперь предприниматели смогут правильно ориентироваться в своих разработках и инновационных технических решениях на рынках различных стран", - сказал он.
В частности, экспортеры смогут найти в справочнике информацию для сравнения и оценки: соотношения лидеров, аутсайдеров и наиболее перспективных участников рынка или технологий. Это позволит экспортерам понимать, где наибольшая активность рынка, его монополизация, а где вообще отсутствует запатентованная технология. Такая информация поможет принимать обоснованные решения и выбирать наиболее перспективные направления для разработок и инвестиций.
Завьялов в своем выступлении также обозначил важность защиты от недобросовестной конкуренции и представил линейку продуктов, предлагаемых для защиты интеллектуальной собственности РЭЦ. Так, он рассказал об услугах, доступных на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт", которые помогают экспортерам эффективно защищать свои инновации и разработки.
Конференция "Интеллектуальная собственность - основа инновационной экономики: приоритеты и механизмы научно-технологического развития" проходила 8 и 9 октября в Москве
, ее организатор - Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Конференция включала в себя стратегические сессии, панельные дискуссии, тематические секции и круглые столы, на которых эксперты обсуждали ключевые направления поддержки деятельности по созданию и внедрению технологических инноваций, включая аспекты международного сотрудничества.
В "Базе знаний экспортера" представлено более 300 мультимедийных материалов по самым различным вопросам внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Экспортеры могут найти актуальную информацию о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике, а также о возможностях экспорта через маркетплейсы и других важных аспектах внешней торговли. Также доступны данные о целесообразных направлениях экспорта, нерекомендуемых направлениях ВЭД и о том, куда лучше инвестировать ресурсы при создании нового изделия или технологии. Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный для всех зарегистрированных пользователей на сайте РЭЦ.