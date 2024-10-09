https://ria.ru/20241009/rankhigs-1977250210.html

"Академия молодых политиков" при РАНХиГС заработала в Великом Новгороде

"Академия молодых политиков" при РАНХиГС заработала в Великом Новгороде - РИА Новости, 09.10.2024

"Академия молодых политиков" при РАНХиГС заработала в Великом Новгороде

Опытные парламентарии и госслужащие станут наставниками для студентов РАНХиГС и вновь избранных депутатов в рамках проекта "Академия молодых политиков",... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:57

2024-10-09T16:57

2024-10-09T16:57

новгородская область

великий новгород

андрей никитин (политик)

елена цунаева

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Опытные парламентарии и госслужащие станут наставниками для студентов РАНХиГС и вновь избранных депутатов в рамках проекта "Академия молодых политиков", сообщает пресс-служба партии "Единая России" региона. Уточняется, что в Президентской академии РАНХиГС в Великом Новгороде собрались несколько десятков опытных и молодых политиков, а также студенты, желающие участвовать в проекте. Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал идею создания "Академии молодых политиков". "В рамках пилотного регионального проекта "Единой России" опытные депутаты и государственные служащие станут наставниками для молодежи и начинающих новгородских политиков… Вновь избранные депутаты и главы сельских поселений, а также активные студенты, которые готовятся стать государственными и муниципальными служащими, получат необходимые навыки и компетенции", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники познакомятся с законотворчеством, избирательными технологиями, партийной работой, научаться выступать на публике, создавать и продвигать свой имидж в соцсетях, работать с обращениями граждан. Занятия будут проходить в Новгородском филиале РАНХиГС. В дальнейшем успешный опыт и практики будут масштабировать на территорию всей Новгородской области. Особое внимание будет уделено практическим занятиям, тренингам, а также совместной работе студентов с наставниками из числа депутатов и сотрудников правительства Новгородской области. Кроме того, организаторы намерены привлечь и федеральных спикеров - представителей Высшей партийной школы "Единой России" и московского кампуса Президентской академии. Проект призван способствовать решению проблемы нехватки молодых кадров в сфере политики, государственного и муниципального управления в регионе. "Хочу пригласить всех для участия в этом замечательном проекте, потому что политическая жизнь – это про ответственность, профессионализм и компетенцию… Буду рада нашей встрече в рамках "Академии молодых политиков" и, поверьте, польза будет не только для вас, но и для нас", - отметила депутат Государственной Думы Елена Цунаева. Уточняется, что образовательная программа скоро будет запущена, пока же участники подают анкеты и проходят отбор.

https://ria.ru/20240909/nikitin-1971668918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), елена цунаева