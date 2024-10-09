https://ria.ru/20241009/pvo-1977302553.html
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом - РИА Новости, 09.10.2024
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом
ПВО вечером в среду сбила четыре украинских беспилотника над Белгородским районом, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:26
2024-10-09T22:26
2024-10-09T22:26
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПВО вечером в среду сбила четыре украинских беспилотника над Белгородским районом, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В течение вечера над Белгородским районом наша система ПВО сбила 4 беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков в селе Ближняя Игуменка загорелась кровля частного дома, пожарными расчётами возгорание ликвидировано. В селе Репное поврежден легковой автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом
Гладков: ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом