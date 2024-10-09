https://ria.ru/20241009/pvo-1977302553.html

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом - РИА Новости, 09.10.2024

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом

ПВО вечером в среду сбила четыре украинских беспилотника над Белгородским районом, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:26

2024-10-09T22:26

2024-10-09T22:26

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородский район

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПВО вечером в среду сбила четыре украинских беспилотника над Белгородским районом, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В течение вечера над Белгородским районом наша система ПВО сбила 4 беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков в селе Ближняя Игуменка загорелась кровля частного дома, пожарными расчётами возгорание ликвидировано. В селе Репное поврежден легковой автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, безопасность