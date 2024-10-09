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ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:26 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/pvo-1977302553.html
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом - РИА Новости, 09.10.2024
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом
ПВО вечером в среду сбила четыре украинских беспилотника над Белгородским районом, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:26
2024-10-09T22:26
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПВО вечером в среду сбила четыре украинских беспилотника над Белгородским районом, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В течение вечера над Белгородским районом наша система ПВО сбила 4 беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков в селе Ближняя Игуменка загорелась кровля частного дома, пожарными расчётами возгорание ликвидировано. В селе Репное поврежден легковой автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
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белгородский район
белгородская область
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вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом

Гладков: ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Белгородским районом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПВО вечером в среду сбила четыре украинских беспилотника над Белгородским районом, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В течение вечера над Белгородским районом наша система ПВО сбила 4 беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков в селе Ближняя Игуменка загорелась кровля частного дома, пожарными расчётами возгорание ликвидировано. В селе Репное поврежден легковой автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородский районБелгородская областьБезопасность
 
 
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