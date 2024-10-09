https://ria.ru/20241009/pvo-1977083684.html

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью - РИА Новости, 09.10.2024

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью

ПВО ночью уничтожила 10 беспилотников ВСУ в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T05:24

2024-10-09T05:24

2024-10-09T05:24

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

новошахтинск

василий голубев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила 10 беспилотников ВСУ в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. "Подразделения ПВО минувшей ночью отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа, в том числе один - в районе Новошахтинска и девять - на юго-западе региона", - говорится в сообщении. В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами, добавил Голубев, отметив, что, предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

новошахтинск

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безопасность, ростовская область, новошахтинск, василий голубев, вооруженные силы украины