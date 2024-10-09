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Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью
Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью - РИА Новости, 09.10.2024
Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью
ПВО ночью уничтожила 10 беспилотников ВСУ в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:24
2024-10-09T05:24
2024-10-09T05:24
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
новошахтинск
василий голубев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила 10 беспилотников ВСУ в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. "Подразделения ПВО минувшей ночью отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа, в том числе один - в районе Новошахтинска и девять - на юго-западе региона", - говорится в сообщении. В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами, добавил Голубев, отметив, что, предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, ростовская область, новошахтинск, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Новошахтинск, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью
Голубев: силы ПВО за ночь уничтожили 10 БПЛА над Ростовской областью