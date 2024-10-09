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Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/pvo-1977083684.html
Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью
Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью - РИА Новости, 09.10.2024
Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью
ПВО ночью уничтожила 10 беспилотников ВСУ в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:24
2024-10-09T05:24
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
новошахтинск
василий голубев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила 10 беспилотников ВСУ в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. "Подразделения ПВО минувшей ночью отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа, в том числе один - в районе Новошахтинска и девять - на юго-западе региона", - говорится в сообщении. В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами, добавил Голубев, отметив, что, предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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безопасность, ростовская область, новошахтинск, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Новошахтинск, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью

Голубев: силы ПВО за ночь уничтожили 10 БПЛА над Ростовской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила 10 беспилотников ВСУ в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
"Подразделения ПВО минувшей ночью отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа, в том числе один - в районе Новошахтинска и девять - на юго-западе региона", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами, добавил Голубев, отметив, что, предварительно, пострадавших нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьНовошахтинскВасилий ГолубевВооруженные силы Украины
 
 
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