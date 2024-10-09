https://ria.ru/20241009/pvo-1977080892.html
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 09.10.2024
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Брянской областью
Еще четыре БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T03:31
2024-10-09T03:31
2024-10-09T03:58
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7e5984b52a9b6cd887ac3dad8811bed.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще четыре БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.Ранее ночью Богомаз сообщал об уничтожении восьми БПЛА над Брянской областью."Еще четыре вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Экстренные и оперативные службы работают на местах", — говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217686_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf5a1b11747f7969cb7158c504a1db60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА над Брянской областью