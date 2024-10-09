https://ria.ru/20241009/pvo-1977080892.html

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 09.10.2024

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Брянской областью

Еще четыре БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T03:31

2024-10-09T03:31

2024-10-09T03:58

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7e5984b52a9b6cd887ac3dad8811bed.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще четыре БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.Ранее ночью Богомаз сообщал об уничтожении восьми БПЛА над Брянской областью."Еще четыре вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Экстренные и оперативные службы работают на местах", — говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, брянская область, россия, александр богомаз