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Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Новошахтинска - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:17 09.10.2024 (обновлено: 03:37 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/pvo-1977080224.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Новошахтинска
Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Новошахтинска - РИА Новости, 09.10.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Новошахтинска
Воздушная цель уничтожена в районе Новошахтинска Ростовской области, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T03:17
2024-10-09T03:37
специальная военная операция на украине
новошахтинск
ростовская область
василий голубев
безопасность
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Воздушная цель уничтожена в районе Новошахтинска Ростовской области, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. "Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения ПВО уничтожили воздушную цель, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.
новошахтинск
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новошахтинск, ростовская область, василий голубев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Ростовская область, Василий Голубев, Безопасность
Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Новошахтинска

Голубев: силы ПВО уничтожили БПЛА в районе Новошахтинска, разрушений нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Воздушная цель уничтожена в районе Новошахтинска Ростовской области, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
"Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения ПВО уничтожили воздушную цель, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовошахтинскРостовская областьВасилий ГолубевБезопасность
 
 
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