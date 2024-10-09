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Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Новошахтинска

Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Новошахтинска - РИА Новости, 09.10.2024

Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Новошахтинска

Воздушная цель уничтожена в районе Новошахтинска Ростовской области, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T03:17

2024-10-09T03:17

2024-10-09T03:37

специальная военная операция на украине

новошахтинск

ростовская область

василий голубев

безопасность

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Воздушная цель уничтожена в районе Новошахтинска Ростовской области, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. "Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения ПВО уничтожили воздушную цель, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

новошахтинск

ростовская область

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новошахтинск, ростовская область, василий голубев, безопасность