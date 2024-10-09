https://ria.ru/20241009/pvo-1977079502.html
Силы ПВО сбили еще шесть БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО сбили еще шесть БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 09.10.2024
Силы ПВО сбили еще шесть БПЛА над Брянской областью
Еще шесть БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T02:51
2024-10-09T02:51
2024-10-09T03:37
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще шесть БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее ночью Богомаз сообщал об уничтожении двух БПЛА над Брянской областью."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a43283ba9b5e3502badc5bd3bb686dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность
Силы ПВО сбили еще шесть БПЛА над Брянской областью
Богомаз: над Брянской областью сбили еще шесть БПЛА, пострадавших нет