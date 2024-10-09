https://ria.ru/20241009/pvo-1977079502.html

Силы ПВО сбили еще шесть БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО сбили еще шесть БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 09.10.2024

Силы ПВО сбили еще шесть БПЛА над Брянской областью

Еще шесть БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T02:51

2024-10-09T02:51

2024-10-09T03:37

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще шесть БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее ночью Богомаз сообщал об уничтожении двух БПЛА над Брянской областью."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, александр богомаз, безопасность