https://ria.ru/20241009/putin-1977298343.html
Путин призвал повышать технологическую независимость
Путин призвал повышать технологическую независимость - РИА Новости, 09.10.2024
Путин призвал повышать технологическую независимость
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране надо повышать технологическую независимость и производительность труда, чтобы справиться с проблемой... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:40
2024-10-09T21:40
2024-10-09T21:40
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране надо повышать технологическую независимость и производительность труда, чтобы справиться с проблемой нехватки рук. "Мы знаем, что не хватает рабочих рук в стране... Самый лучший выход- это повышение технологической независимости и производительности труда", - сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241009/putin-1977296532.html
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россия, владимир путин
Путин призвал повышать технологическую независимость
Путин: нужно повышать технологическую независимость и производительность труда
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране надо повышать технологическую независимость и производительность труда, чтобы справиться с проблемой нехватки рук.
"Мы знаем, что не хватает рабочих рук в стране... Самый лучший выход- это повышение технологической независимости и производительности труда", - сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ.