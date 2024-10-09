https://ria.ru/20241009/putin-1977298343.html

Путин призвал повышать технологическую независимость

Путин призвал повышать технологическую независимость - РИА Новости, 09.10.2024

Путин призвал повышать технологическую независимость

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране надо повышать технологическую независимость и производительность труда, чтобы справиться с проблемой... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:40

2024-10-09T21:40

2024-10-09T21:40

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране надо повышать технологическую независимость и производительность труда, чтобы справиться с проблемой нехватки рук. "Мы знаем, что не хватает рабочих рук в стране... Самый лучший выход- это повышение технологической независимости и производительности труда", - сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ.

https://ria.ru/20241009/putin-1977296532.html

россия

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россия, владимир путин