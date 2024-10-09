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Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.10.2024
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20:20 09.10.2024 (обновлено: 20:36 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/putin-1977224699.html
Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция
Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.10.2024
Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по промышленным объектам. РИА Новости, 09.10.2024
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владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по промышленным объектам.
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Путин на открытии промышленных объектов по ВКС
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по промышленным объектам.
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Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по промышленным объектам.
 
Владимир Путин
 
 
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