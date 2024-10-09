https://ria.ru/20241009/putin-1977224699.html
Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция
Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.10.2024
Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по промышленным объектам. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:20
2024-10-09T20:20
2024-10-09T20:36
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по промышленным объектам.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
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Путин на открытии промышленных объектов по ВКС
Путин на открытии промышленных объектов по ВКС
2024-10-09T20:20
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РИА Новости
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по промышленным объектам.
2024-10-09T20:20
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PT37M10S
Совещание по промышленным объектам с участием Путина. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание по промышленным объектам.