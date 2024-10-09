https://ria.ru/20241009/putin-1977224591.html
Белоруссия никогда не отворачивалась от России, заявил Лукашенко
Белоруссия никогда не отворачивалась от России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.10.2024
Белоруссия никогда не отворачивалась от России, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в среду, что Минск очень ценит поддержку России и никогда не отворачивался от Москвы. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:23
2024-10-09T15:23
2024-10-09T15:40
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в среду, что Минск очень ценит поддержку России и никогда не отворачивался от Москвы."Белорусы видят и очень ценят ту поддержку, которую вы нам оказываете. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и ваши коллеги это хорошо знают", - сказал он после вручения ему президентом РФ Владимиром Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония награждения прошла в Кремле.Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия - надежный союзник. "Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего... Белорусы никогда россиян не подводили, примите мои заверения, и впредь никогда не подведут", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977224956.html
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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, владимир путин, минск
Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск
Белоруссия никогда не отворачивалась от России, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссию ставили перед выбором, но мы не отворачивались от РФ