https://ria.ru/20241009/putin-1977221638.html
Путин заявил, что дорожит личными отношениями с Лукашенко
Путин заявил, что дорожит личными отношениями с Лукашенко - РИА Новости, 09.10.2024
Путин заявил, что дорожит личными отношениями с Лукашенко
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает регулярный диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидеры дорожат своими личными... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:15
2024-10-09T15:15
2024-10-09T15:29
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает регулярный диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидеры дорожат своими личными отношениями."Мы с вами поддерживаем постоянный диалог, регулярно встречаемся, созваниваемся, обсуждаем насущные двусторонние проблемы и важные региональные, международные вопросы. Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, который сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы", - сказал Путин на торжественной церемонии вручения Лукашенко ордена Святого апостола Андрея Первозванного, которая прошла в Кремле.
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977224956.html
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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия
Путин заявил, что дорожит личными отношениями с Лукашенко
Путин заявил, что поддерживает регулярный диалог с Лукашенко