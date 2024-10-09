https://ria.ru/20241009/putin-1977221638.html

Путин заявил, что дорожит личными отношениями с Лукашенко

Путин заявил, что дорожит личными отношениями с Лукашенко - РИА Новости, 09.10.2024

Путин заявил, что дорожит личными отношениями с Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает регулярный диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидеры дорожат своими личными... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:15

2024-10-09T15:15

2024-10-09T15:29

александр лукашенко

владимир путин

россия

белоруссия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает регулярный диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидеры дорожат своими личными отношениями."Мы с вами поддерживаем постоянный диалог, регулярно встречаемся, созваниваемся, обсуждаем насущные двусторонние проблемы и важные региональные, международные вопросы. Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, который сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы", - сказал Путин на торжественной церемонии вручения Лукашенко ордена Святого апостола Андрея Первозванного, которая прошла в Кремле.

https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977224956.html

россия

белоруссия

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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия