https://ria.ru/20241009/putin-1977199150.html
Путин оценил динамику торгово-экономических отношений России и Белоруссии
Путин оценил динамику торгово-экономических отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 09.10.2024
Путин оценил динамику торгово-экономических отношений России и Белоруссии
Динамика отношений России и Белоруссии значительная, торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:22
2024-10-09T14:22
2024-10-09T14:22
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Динамика отношений России и Белоруссии значительная, торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы часто с вами встречаемся, но всё-таки динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами", - сказал российский лидер в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977198316.html
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экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин оценил динамику торгово-экономических отношений России и Белоруссии
Путин: торгово-экономические связи РФ и Белоруссии развиваются хорошими темпами