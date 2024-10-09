https://ria.ru/20241009/putin-1977199150.html

Путин оценил динамику торгово-экономических отношений России и Белоруссии

Путин оценил динамику торгово-экономических отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 09.10.2024

Путин оценил динамику торгово-экономических отношений России и Белоруссии

Динамика отношений России и Белоруссии значительная, торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:22

2024-10-09T14:22

2024-10-09T14:22

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Динамика отношений России и Белоруссии значительная, торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы часто с вами встречаемся, но всё-таки динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами", - сказал российский лидер в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977198316.html

россия

белоруссия

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экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко