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Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках - РИА Новости, 09.10.2024
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Туризм
 
05:05 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/puteshestviya-1977050930.html
Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках
Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках - РИА Новости, 09.10.2024
Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осенью, после окончания бархатного сезона на черноморском побережье, россияне отправляются на термальные курорты. Причем за год... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:05
2024-10-09T05:05
туризм
новости - туризм
туризм
мостовский район
краснодарский край
челябинская область
куда поехать в выходные
куда поехать
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осенью, после окончания бархатного сезона на черноморском побережье, россияне отправляются на термальные курорты. Причем за год спрос на отели с собственными источниками (теплыми открытыми бассейнами с минеральной водой) вырос на 12 процентов, сообщает национальный туроператор "Алеан".Самое популярное направление — Тюмень, термальная столица России. На этот регион приходится около 85 процентов бронирований. За год интерес к поездкам туда увеличился на 15 процентов.Каждый десятый турист бронирует отдых на термальных источниках в Адыгее. Кроме того, путешественники активно интересуются отелями Мостовского района Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, а также курорта Начики на Камчатке — в совокупности эти направления составляют пять процентов заявок.Недельный тур в санаторий Тюменской области с питанием и лечением обойдется в сумму от 92 тысяч рублей на двоих. Поездка на базу отдыха, где также есть термальные источники, — от 48 тысяч рублей на двоих.В Мостовском районе Краснодарского края недельный отдых с размещением в гостинице с термальным бассейном стоит от 60 тысяч рублей на двоих, столько же — в Адыгее. В Свердловской и Челябинской областях — дешевле, от 46 и 54 тысяч рублей соответственно. На Камчатке — от 56 тысяч рублей. Дорогу придется оплатить отдельно.
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мостовский район
краснодарский край
челябинская область
тюменская область
свердловская область
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96
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7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, мостовский район, краснодарский край, челябинская область, куда поехать в выходные, куда поехать, здоровье, термальные источники, отдых в россии, тюменская область, свердловская область, республика адыгея
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Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках

"Алеан": спрос на отели с термальными источниками осенью вырос на 12 процентов

© Фото : Сергей ШандинТюмень. Термальный источник. Верхний бор
Тюмень. Термальный источник. Верхний бор - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Сергей Шандин
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осенью, после окончания бархатного сезона на черноморском побережье, россияне отправляются на термальные курорты. Причем за год спрос на отели с собственными источниками (теплыми открытыми бассейнами с минеральной водой) вырос на 12 процентов, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Самое популярное направление — Тюмень, термальная столица России. На этот регион приходится около 85 процентов бронирований. За год интерес к поездкам туда увеличился на 15 процентов.
Каждый десятый турист бронирует отдых на термальных источниках в Адыгее. Кроме того, путешественники активно интересуются отелями Мостовского района Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, а также курорта Начики на Камчатке — в совокупности эти направления составляют пять процентов заявок.
Недельный тур в санаторий Тюменской области с питанием и лечением обойдется в сумму от 92 тысяч рублей на двоих. Поездка на базу отдыха, где также есть термальные источники, — от 48 тысяч рублей на двоих.
В Мостовском районе Краснодарского края недельный отдых с размещением в гостинице с термальным бассейном стоит от 60 тысяч рублей на двоих, столько же — в Адыгее. В Свердловской и Челябинской областях — дешевле, от 46 и 54 тысяч рублей соответственно. На Камчатке — от 56 тысяч рублей. Дорогу придется оплатить отдельно.
Тюмень, девушка в термальном источнике - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Все на воды! Самые известные термальные источники Тюмени
3 февраля, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмМостовский районКраснодарский крайЧелябинская областькуда поехать в выходныекуда поехатьЗдоровьетермальные источникиотдых в РоссииТюменская областьСвердловская областьРеспублика Адыгея
 
 
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