https://ria.ru/20241009/puteshestviya-1977050930.html

Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках

Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках - РИА Новости, 09.10.2024

Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осенью, после окончания бархатного сезона на черноморском побережье, россияне отправляются на термальные курорты. Причем за год... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T05:05

2024-10-09T05:05

2024-10-09T05:05

туризм

новости - туризм

туризм

мостовский район

краснодарский край

челябинская область

куда поехать в выходные

куда поехать

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осенью, после окончания бархатного сезона на черноморском побережье, россияне отправляются на термальные курорты. Причем за год спрос на отели с собственными источниками (теплыми открытыми бассейнами с минеральной водой) вырос на 12 процентов, сообщает национальный туроператор "Алеан".Самое популярное направление — Тюмень, термальная столица России. На этот регион приходится около 85 процентов бронирований. За год интерес к поездкам туда увеличился на 15 процентов.Каждый десятый турист бронирует отдых на термальных источниках в Адыгее. Кроме того, путешественники активно интересуются отелями Мостовского района Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, а также курорта Начики на Камчатке — в совокупности эти направления составляют пять процентов заявок.Недельный тур в санаторий Тюменской области с питанием и лечением обойдется в сумму от 92 тысяч рублей на двоих. Поездка на базу отдыха, где также есть термальные источники, — от 48 тысяч рублей на двоих.В Мостовском районе Краснодарского края недельный отдых с размещением в гостинице с термальным бассейном стоит от 60 тысяч рублей на двоих, столько же — в Адыгее. В Свердловской и Челябинской областях — дешевле, от 46 и 54 тысяч рублей соответственно. На Камчатке — от 56 тысяч рублей. Дорогу придется оплатить отдельно.

https://ria.ru/20240203/tyumen-1924345098.html

мостовский район

краснодарский край

челябинская область

тюменская область

свердловская область

республика адыгея

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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