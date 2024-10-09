https://ria.ru/20241009/puteshestviya-1977050930.html
Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках
Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках - РИА Новости, 09.10.2024
Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осенью, после окончания бархатного сезона на черноморском побережье, россияне отправляются на термальные курорты. Причем за год... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:05
2024-10-09T05:05
2024-10-09T05:05
туризм
новости - туризм
туризм
мостовский район
краснодарский край
челябинская область
куда поехать в выходные
куда поехать
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осенью, после окончания бархатного сезона на черноморском побережье, россияне отправляются на термальные курорты. Причем за год спрос на отели с собственными источниками (теплыми открытыми бассейнами с минеральной водой) вырос на 12 процентов, сообщает национальный туроператор "Алеан".Самое популярное направление — Тюмень, термальная столица России. На этот регион приходится около 85 процентов бронирований. За год интерес к поездкам туда увеличился на 15 процентов.Каждый десятый турист бронирует отдых на термальных источниках в Адыгее. Кроме того, путешественники активно интересуются отелями Мостовского района Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, а также курорта Начики на Камчатке — в совокупности эти направления составляют пять процентов заявок.Недельный тур в санаторий Тюменской области с питанием и лечением обойдется в сумму от 92 тысяч рублей на двоих. Поездка на базу отдыха, где также есть термальные источники, — от 48 тысяч рублей на двоих.В Мостовском районе Краснодарского края недельный отдых с размещением в гостинице с термальным бассейном стоит от 60 тысяч рублей на двоих, столько же — в Адыгее. В Свердловской и Челябинской областях — дешевле, от 46 и 54 тысяч рублей соответственно. На Камчатке — от 56 тысяч рублей. Дорогу придется оплатить отдельно.
https://ria.ru/20240203/tyumen-1924345098.html
мостовский район
краснодарский край
челябинская область
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, мостовский район, краснодарский край, челябинская область, куда поехать в выходные, куда поехать, здоровье, термальные источники, отдых в россии, тюменская область, свердловская область, республика адыгея
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Мостовский район, Краснодарский край, Челябинская область, куда поехать в выходные, куда поехать, Здоровье, термальные источники, отдых в России, Тюменская область, Свердловская область, Республика Адыгея
Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках
"Алеан": спрос на отели с термальными источниками осенью вырос на 12 процентов
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осенью, после окончания бархатного сезона на черноморском побережье, россияне отправляются на термальные курорты. Причем за год спрос на отели с собственными источниками (теплыми открытыми бассейнами с минеральной водой) вырос на 12 процентов, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Самое популярное направление — Тюмень, термальная столица России. На этот регион приходится около 85 процентов бронирований. За год интерес к поездкам туда увеличился на 15 процентов.
Каждый десятый турист бронирует отдых на термальных источниках в Адыгее. Кроме того, путешественники активно интересуются отелями Мостовского района Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, а также курорта Начики на Камчатке — в совокупности эти направления составляют пять процентов заявок.
Недельный тур в санаторий Тюменской области с питанием и лечением обойдется в сумму от 92 тысяч рублей на двоих. Поездка на базу отдыха, где также есть термальные источники, — от 48 тысяч рублей на двоих.
В Мостовском районе Краснодарского края недельный отдых с размещением в гостинице с термальным бассейном стоит от 60 тысяч рублей на двоих, столько же — в Адыгее. В Свердловской и Челябинской областях — дешевле, от 46 и 54 тысяч рублей соответственно. На Камчатке — от 56 тысяч рублей. Дорогу придется оплатить отдельно.